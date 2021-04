Bajo la luminosa sonrisa de su pintura se esconde a menudo una profunda melancolía. Berthe dudaba constantemente del mérito artístico de su trabajo. “Fijar para siempre algo de lo que pasa, ¡ah! Aunque sea la menor de las cosas: una sonrisa, una flor, una fruta, la rama reverdecida de un árbol… ¡y pensar que aún esta ambición es desmesurada!” Su pintura está, en efecto, llena de objetos que, siendo simples, no son nunca triviales: ella les encuentra insospechados filones poéticos: como decía Neruda: “Las cosas me piden que las cante”. No hay drama en su pintura, pero sí un lirismo infinito. Algo así como lo que encontramos en la mayor parte de la música de Debussy. El poeta Paul Valéry –que tenía por rutina escribir ocho horas al día– la describe como “la artista más intensa y apasionadamente laboriosa que he conocido”.