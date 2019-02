La Sinfonía Fantástica es una buena vía de acceso al universo de Berlioz, pero no debemos limitarnos a ella. Todas las obras que mencioné merecen nuestra audición atenta y amorosa. Amigos: los invito a entrar a su casa, con actitud de castidad intelectual. Poco antes de morir, Berlioz vaticinó que su obra no sería apreciada hasta 1940. No se priven de este hontanar de música insólita, inusitada, violentamente bella.