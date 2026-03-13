Áncora

Barrio Escalante con Bad Bunny de fondo: La exposición que nos pone a pensar en la gentrificación

‘Gentrificación: Entre la identidad, la conservación y el desarrollo económico’ es una exposición en el Centro Cultural de España. ¿Qué nos dice del problema?

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Por Jorge Salazar Arroyo
Obra en cerámica creada por Montemar sobre la problemática de la gentrificación.
Obra en cerámica creada por Montemar sobre la problemática de la gentrificación. (Juan Molina Alfaro/Cortesía del Centro Cultural de España)







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