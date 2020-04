¿Por dónde comenzar?, hubiera dicho Roland Barthes. Pues comencemos por no colgarle a Faustino Desinach y su Balada clandestina el marbete, la etiqueta de ningún “ismo”, por no catalogarlo, por no empujarlo, cueste lo que cueste, en el cajón de ninguna corriente literaria. Ponerle a un autor un gafete, una estafeta estilística es la mejor manera de no comprenderlo. Dejémosle las taxonomías a la ciencia, que al arte le sientan muy mal.