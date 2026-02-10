Áncora

Así vieron la guerra los artistas del siglo XIX en Costa Rica: Tres pinturas en torno a la guerra de 1856

A 170 años de la guerra contra los filibusteros, repasamos tres obras que reflejan el pensamiento de la época en torno al conflicto bélico.

EscucharEscuchar
Por Guillermo A. Brenes Tencio
Óleo atribuido al artista Toribio Jerez por encargo del II Obispo de San José, Monseñor Bernardo Augusto Thiel y que forma parte de un conjunto de tres pinturas que representan distintas batallas de la Campaña Nacional de 1856-1857.
Óleo atribuido al artista Toribio Jerez por encargo del II Obispo de San José, Monseñor Bernardo Augusto Thiel y que forma parte de un conjunto de tres pinturas que representan distintas batallas de la Campaña Nacional de 1856-1857. (Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel/Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
historiahistoria de Costa Ricaartepintura

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.