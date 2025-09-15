Áncora

Así se ve el drama de la migración en México y Estados Unidos: Vea las fotografías de Alejandro Cegarra

El fotógrafo venezolano Alejandro Cegarra, dos veces ganador del World Press Photo, llega a Costa Rica con libro ‘Two Walls’.

Por Fernando Chaves Espinach
Un migrante camina sobre un tren de carga estacionado conocido como “La Bestia” en las afueras de Piedras Negras, el 8 de octubre de 2023.
Un migrante camina sobre un tren de carga estacionado conocido como “La Bestia” en las afueras de Piedras Negras, el 8 de octubre de 2023. (Alejandro Cegarra/Cortesía de Alejandro Cegarra)







Fernando Chaves Espinach

