Áncora

Así se traslada una iglesia histórica de más de 100 años y casi 700 toneladas

La iglesia de madera roja de Kiruna, símbolo de la arquitectura de Suecia, fue movida de sitio para dar paso a una mina

EscucharEscuchar
Por AFP

La emblemática iglesia de madera roja de Kiruna, en el norte de Suecia, comenzó el martes su traslado a una nueva ubicación, como parte de una laboriosa mudanza del centro histórico de esta ciudad ártica debido a la expansión de una mina de hierro.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sueciapatrimoniohistoria
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.