Así se traslada una iglesia histórica de más de 100 años y casi 700 toneladas

La emblemática iglesia de madera roja de Kiruna, en el norte de Suecia, comenzó el martes su traslado a una nueva ubicación, como parte de una laboriosa mudanza del centro histórico de esta ciudad ártica debido a la expansión de una mina de hierro.

Cargada en remolques especiales, la Kiruna Kyrka, un templo luterano de 672 toneladas inaugurado en 1912 y considerado uno de los edificios más bellos del país nórdico, se desplaza muy lentamente a un ritmo de medio kilómetro por hora.

Tardará dos días en llegar a su nuevo emplazamiento, a cinco kilómetros de distancia.

LEA MÁS: Una de las obras de arte más famosas del mundo volverá a casa 1.000 años después de su creación

La iglesia histórica de Kiruna, en el norte de Suecia. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

Su viaje fue bendecido por el obispo Åsa Nyström y la sacerdotisa Lena Tjärnberg, párroca de Kiruna.

Para moverla se ha desplegado una costosa operación logística de gran envergadura, que se desarrolla ante la mirada de más de 10.000 personas tras barreras de seguridad.

Según las autoridades, una de las partes más complicadas del viaje fue el inicio, ya que el convoy tuvo que girar y bajar una ligera pendiente para llegar a la carretera principal por la que debía circular.

LEA MÁS: El secreto encanto de una exposición: Teodorico Quirós, un agente de la KGB y una exposición de arte de Costa Rica en Roma

Para preparar el traslado del martes, se excavó el terreno alrededor de la iglesia, lo que permitió colocar grandes vigas amarillas debajo para poder levantarla con gatos hidráulicos y colocarla sobre los remolques.

El rey Carlos XVI Gustavo estará entre los asistentes al traslado, que la televisión sueca transmitirá en directo con 30 cámaras.

Todo el centro de Kiruna, con una población de 18.000 habitantes, está siendo trasladado debido a la gigantesca mina de hierro de la compañía LKAB que domina la región.

Su excavación, cada vez más profunda a lo largo de los años, ha debilitado el terreno, lo que incrementa el riesgo de derrumbe en ciertas zonas de la ciudad.

El vicario de la iglesia y el obispo local hablan con el público ante la iglesia de Kiruna. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

LEA MÁS: Tras las huellas de Francisco Coto: Biblioteca Nacional presenta imágenes del gran fotógrafo