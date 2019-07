En esta obra, fray Walter Loáisiga muestra la sombra de las que fueron unas aureolas que Bertheau les pintó a dos de los frailes; sin embargo, los religiosos le pidieron quitarlas porque no eran santos, cuenta como anécdota. No obstante, la versión del hijo es un poco diferente. “Los más amigos de mamá estaban representando con aureolas. A los frailes no les gustó, así que luego trajeron a alguien para que se los quitara. Ella no las quitó”.