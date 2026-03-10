Así es ‘Bye Bye, Paraíso’, la película de Costa Rica que se estrena en el Festival de Málaga

El Festival de Málaga, España, recibe una vez más al talento costarricense, gracias al estreno de Bye Bye Paraíso. El largometraje de ficción dirigido por Kim Elizondo se presenta este 10 de marzo en la Sección Oficial Fuera de Concurso del evento, uno de los más reconocidos de Europa.

“Después de una juventud llena de limitaciones, Vilma, de 45 años, por fin alcanzó la vida privilegiada que siempre soñó”, nos cuenta la sinopsis. Pero no todo saldrán tan fácil para la mujer, interpretada por María Luisa Garita (a quien puede ver en La mujer y el esqueleto hasta el 22 de marzo en el Teatro Vargas Calvo, detrás del Teatro Nacional).

“Siempre es muy emocionante el momento de soltar la película”, dice Elizondo a Áncora. “Suele pasar en los procesos del cine: la peli lleva muchos años de estar guardada, activa, pero llegado el momento de entregarla al público es muy liberador, emocionante”.

La película ofrece una reflexión crítica sobre el “paraíso” y las desigualdades detrás de la ilusión de prosperidad en Costa Rica, según indica el comunicado de prensa.

La directora de 'Bye Bye, Paraíso', Kim Elizondo Navarro. (Óscar Medina/Cortesía de Kim Elizondo)

El director de fotografía de Bye Bye, Paraíso es Nicolás Wong Díaz (La Llorona 2019, Tengo sueños eléctricos 2022, miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que otorga los Óscar).

Esta ficción de 98 minutos es una coproducción internacional de Bicha Cine (Costa Rica), Bocacha Films (Uruguay) y Galaxia 311 (Colombia), con apoyo del Programa Ibermedia, el Fondo El Fauno del Centro de Cine de Costa Rica y otras entidades internacionales.

“Entre las expectativas que tenemos está conectar con mujeres de edad similar a la de la protagonista, mujeres mayores de 40, y creo que ya está sucediendo, llamando la atención mucho. Me gustaría que, cuando traigamos la peli a Latinoamérica y a Costa Rica, las mujeres lleven a sus mamás, sus tías, hermanas y a amigas de todas las edades”, espera la directora.

Bye Bye, Paraíso fue filmada en el 2024 entre Atenas, Quepos y Punta Limón. La película se ambienta en la playa y el año pasado concluyeron la posproducción, después de un desarrollo que inició en 2019.

“Logramos un buen balance en la producción entre llegar un buen resultado y tener buenas condiciones laborales y pasarla bien en el rodaje”, dice Elizondo, quien reconoce las dificultades de financiamiento para cine local.

“Es muy visible, cuando ves la peli, la autoría de cada departamento, desde la dirección de arte, el vestuario, la escritura... todo es muy palpable”, considera la realizadora, quien reconoce el aporte en el guion de Gabriela Fonseca, también productora.