Teatro Vargas Calvo estrena obra sobre los esqueletos que guardamos en nuestras casas

El texto de Mabel Marín mezcla humor, drama y poesía, y es dirigido por Gladys Alzate, ganadora en el Concurso de Puesta en Escena con este montaje. Conozca la obra.

Por Fernando Chaves Espinach
María Luisa Garita en 'La mujer y el esqueleto', en escena en el Teatro Vargas Calvo.
María Luisa Garita en 'La mujer y el esqueleto', en escena en el Teatro Vargas Calvo. (Teatro Nacional/Cortesía del Teatro Nacional)







Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

