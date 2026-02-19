Teatro Vargas Calvo estrena obra sobre los esqueletos que guardamos en nuestras casas

¿Guarda esqueletos en su casa? Seguramente sí, y no está solo. De hecho, en Costa Rica somos muchos quienes los guardamos, a veces con mayor o menor claridad, pero allí están, en la sala. “Es una obra que me persigue desde hace 12 años. Me persiguió como una idea flotante, potente. Como un esqueleto que se sienta en tu sala a esperar en silencio, mientras te mira y te atraviesa la piel”, dice Mabel Marín, autora del nuevo texto que llega a escena en el Teatro Vargas Calvo, del Teatro Nacional.

El montaje de La mujer y el esqueleto es dirigido por Gladys Alzate, ganadora en el Concurso de Puesta en Escena con esta propuesta. El elenco está conformado por como María Luisa Garita, Natalia Arias, Carlos Miranda y Erick Córdoba. Es una obra que explora “las heridas que deja la violencia intrafamiliar y el peso de los fantasmas emocionales”.

El texto escénico recién fue publicado por la Editorial Costa Rica. “La mujer y el esqueleto propone una experiencia teatral simbólica y perturbadora. En ella afloran con crudeza los vestigios de la violencia, el abuso y los traumas psicológicos no resueltos, lo que convierte al tema en vigente y pertinente", apuntó en su momento el jurado del XX Concurso Nacional de Dramaturgia Inédita del Teatro Nacional.

'La mujer y el esqueleto', con María Luisa Garita, se estrenará en el Teatro Vargas Calvo el 20 de febrero. (Teatro Nacional/Cortesía del Teatro Nacional)

“Este esqueleto, esta idea, fue adquiriendo distintos matices, fue llenándose de distintas vivencias y realidades que moldeaban su silencio y su mirar. Ese primer esqueleto que se sentó en la sala de mi casa, a observarme en silencio, empezó a transformarse en una serie de traumas y miedos que buscaban un impulso para surgir, para convertirse en palabra y acción”, explica en un comunicado la autora.

Alzate desea que “la obra se convierta en espejo y altavoz de estas problemáticas, visibilizando la urgencia de una respuesta más efectiva como sociedad que pueda evitar muchos feminicidios”, con la mezcla que propone el texto entre humor, drama y poesía.

La mujer y el esqueleto se presenta los viernes y los sábados a las 8 p, m., y los domingos, a las 5 p. m. Estará en escena hasta el 22 de marzo y retomará una segunda temporada del 10 al 26 de abril en el marco del Festival Internacional de las Artes 2026.

La entrada general tiene un precio de ₡8.000 y ₡5.500 para estudiantes y adultos mayores con carné. Se pueden adquirir en el sitio web www.teatronacional.go.cr y en la boletería del Teatro. La obra es para mayores de 15 años.