António Lobo Antunes, uno de los grandes escritores europeos, falleció a los 83 años

Médico y autor, António Lobo Antunes era uno de los escritores en portugués más leídos y traducidos, autor de obras como ‘La muerte de Carlos Gardel’ y ‘Fado alejandrino’.

Por AFP
António Lobo Antunes en el 2010, en el Salon du Livre de París.
António Lobo Antunes en el 2010, en el Salon du Livre de París. (Georges Seguin/Wikimedia Commons)







