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Áncora recomienda... Un festival de cine gratis, ballet y mucha cultura lo esperan esta semana

Esta semana no se puede perder una función de ballet de un clásico universal, muchas películas latinoamericanas y otros encuentros imperdibles

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Por Jorge Arturo Mora

La semana del 31 de mayo tiene una agenda cargada de variedad y calidad. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Ancora y Revista Dominical.








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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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