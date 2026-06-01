Áncora recomienda... Un festival de cine gratis, ballet y mucha cultura lo esperan esta semana

La semana del 31 de mayo tiene una agenda cargada de variedad y calidad. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Ancora y Revista Dominical.

Mapas Imposibles

'Mapas Imposibles' es una exposición de artistas guatemaltecos que reflexiona sobre las coyunturas del istmo. (CCE/c)

Lugar: Centro Cultural de España

Fecha: Del 5 de junio hasta el 1 de agosto

Detalles: Es una exposición colectiva que reúne en San José a una nueva generación de artistas contemporáneos guatemaltecos cuyas prácticas atraviesan disciplinas como las artes visuales, el cine, la poesía, el performance y el arte sonoro. Curada por Gabriel Rodríguez Pellecer, la muestra propone un recorrido por las grietas de Centroamérica.

Festival de Cine Latinoamericano Contemporáneo

Lugar: Centro de Cine

Fecha: Del 3 al 13 de junio

Detalles: Esta muestra reúne destacadas producciones de la región y propone un recorrido por diversas realidades, estilos y voces del cine actual. A través de ficciones y documentales, el ciclo aborda temas como la memoria, la desigualdad social, la identidad, la música, la naturaleza y las luchas de los pueblos. La entrada es gratis.

Nueva música de RosaViolento y Marea Tranquila

Marea Tranquila es una banda de rock alternativo costarricense que sigue ganando adeptos. (Cortesía/Cortesía)

Lugar: Edificio Steinvorth

Fecha: 5 de junio

Detalles: Las bandas Marea Tranquila y RosaViolento se unen para una noche llena de energía celebrando el lanzamiento de “Bardo” y “Un Campo de Flores”, acompañados de las agrupaciones Dylan Thomas y Lentamente.

La bella Durmiente en ballet

Lugar: Teatro Nacional

Fecha: 6 y 7 de junio

Detalles: El Ballet Nacional de Costa Rica presenta “La Bella Durmiente, el cual tendrá un montaje con bailarines invitados del Ballet de Monterrey y State Street Ballet de California para este clásico.

Cuarto Aniversario de Cuatro

Lugar: La Fábrica Street Food

Fecha: Hasta el 9 de junio

Detalles: El cantautor Navi Hernández llega con banda completa en un concierto especial donde celebra cuatro años de canciones, historias y travesías, un espectáculo que cruza música y teatro.

El silencio de María (2024)

Olga Šepicka-Slapjuma en la película 'El silencio de María' (2024, Letonia/Lituania). (lauris aizupietis/Mistrus Media)

Lugar: Cine Magaly

Función: Lunes 1.º de junio, 8:40 p. m., Cine Magaly

La coproducción entre Letonia y Lituania ‘El silencio de María’ se estrenó en la sección Forum del Festival de Berlín de 2024 con buena recepción por su examen de la vida en Letonia bajo la vigilancia estalinista.

En esta película conocemos la historia de Maria Leiko, que en los últimos años de su carrera afronta el desafío de elegir entre su fama, y su propia protección, y el bienestar de su nieto. Ni la fama la puede proteger de un régimen totalitario. Nada la puede ocultar a la persecución y la vigilancia. “Rica en referencias históricas y en un complejo poeticismo visual… una visión bella y profundamente artística de la ocupación y del régimen que está detrás de ella", reseñaba el portal Cineuropa a su estreno.

El Festival de Cine Europeo del Cine Magaly continúa esta semana, con una oferta diversa que nos permite disfrutar de algunas de las más prominentes producciones europeas de los últimos años. Más allá de solo los grandes nombres, este evento, consolidado tras 25 años, nos permite disfrutar cine de países más pequeños, justo como nuestra ‘María’ de Letonia.