Áncora recomienda... ¡ferias pet-friendly, exposiciones y un festival de cine queer!

Queercore’ reconstruye la historia de un movimiento contracultural de los 80 y 90

La semana del 14 de junio tiene una agenda cargada de variedad y calidad. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Ancora y Revista Dominical.

“Madre Carajo” de Camila Schumacher

Lugar: Centro Cultural de España

Fecha: 19 de junio

Horario: 7:00 p.m.

Detalles: “Las mujeres trans existen, resisten y, sobre todo, viven. Y vivir, para muchas de ellas, ha sido una tarea heroica”, dice Camila Schumacher, autora del texto de la nueva obra Madre Carajo. En un país donde los políticos pueden decir que las personas LGBTIQ ya gozan de ”protección plena de los derechos de todas las minorías", reafirmarlo sigue siendo un desafío. Este día se hara la publicación del texto de este montaje teatral.

El elenco de 'Madre carajo' está conformado por Jimena Franco, Natalia Porras, María Bonilla, Zoraya Mañalinch, Bernardo Mena, Melissa Vargas y Luis Alejandro Alfaro. (Anel Kenjekeeva/Cortesía de 'Madre carajo')

Feria Naturalmente Terrazas

Lugar: Terrazas Lindora, Santa Ana

Fecha: Del 12 al 14 de junio

Horario: De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Detalles: Una iniciativa que promueve estilos de vida más consientes, enfocada en emprendimientos responsables, educación ambiental y espacios de entretenimiento para las familias.

Entre las propuestas que podrán encontrar las personas visitantes destacan camas para mascotas fabricadas a partir de llantas recicladas y otros artículos pet friendly, cosmética elaborada con ingredientes naturales, plantas para interiores y exteriores, calzado confeccionado con materiales reciclados y camisas inspiradas en especies en peligro de extinción, cuyos ingresos apoyan a organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna.

satis.FACTORY casa de arte

Lugar: Barrio Escalante, San José.

Fecha: De miércoles a domingo de 1:00 a 6:30 pm durante el mes de Junio

Detalles: satisFACTORY se transformará en una tienda temporal que reúne a cinco artistas visuales en diálogo con once proyectos de cerámica locales. Las tiendas temporales de esta casa están diseñadas para conectar con públicos diversos, presentándoles propuestas que destacan por su selección de diseño.

Cine queer en Preámbulo

J.18, 7 p. m.: ‘Queerama’ (2017), d. Daisy Asquith

V. 19, 7 p. m.: ‘Who I Am Not’ (2023), d. Tünde Svokrán

S. 20, 4 p. m.: ‘Lingua Franca’ (2019), d. Isabel Sandoval

S. 20, 7 p. m.: ‘Queercore’ (2017), d. Yony Leiser

Junio es el Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual. Preámbulo, del Centro de Cine, se suma con un ciclo especial esta semana.

Las funciones se realizarán en la Sala Gómez Miralles, en el Centro de Cine, con entrada gratuita. ‘Queerama’ repasa un siglo de experiencias LGBTQ+ en el Reino Unido, desde la criminalización y la persecución hasta las conquistas sociales. ‘Who I Am Not’ sigue las vidas de dos personas intersexuales en Sudáfrica y explora cuestiones relacionadas con la identidad, el cuerpo, la discriminación y el reconocimiento de derechos en una sociedad todavía marcada por prejuicios y vacíos legales.

‘Lingua Franca’, dirigida y protagonizada por la filipina Isabel Sandoval, es cumbre del cine trans, y narra cómo vive una mujer trans en Nueva York mientras enfrenta la incertidumbre migratoria y la búsqueda de estabilidad.

‘Queercore’ reconstruye la historia de un movimiento contracultural de los 80 y 90 que combinó activismo queer, música punk, publicaciones independientes y una actitud de abierta confrontación frente a las normas sociales y culturales de la época.