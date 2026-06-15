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Áncora recomienda... ¡ferias pet-friendly, exposiciones y un festival de cine queer!

Esta semana no se puede perder una cartelera artística de primer nivel en teatro, artes visuales y cine. ¡Acá le dejamos la agenda!

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Por Jorge Arturo Mora
Queercore
Queercore’ reconstruye la historia de un movimiento contracultural de los 80 y 90 (IMDB/IMDB)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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