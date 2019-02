“Yo estoy muy consciente de que vivir de la escritura en Costa Rica es imposible, porque los libros siempre lo terminan comprando los familiares y amigos, pero de allí no pasa, no tienen repercusión alguna y eso no solo sucede aquí, sino en otros países. Mi objetivo con este libro es que quería ganar un premio que me diera una dotación económica, porque no quería regalar mi trabajo y lo logré con el certamen UNA Palabra", comentó Marín.