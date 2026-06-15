Áncora

Agustina Bazterrica y la crueldad de una ‘ficción distópica’

La escritora argentina Agustina Bazterrica habló con ‘Áncora’ sobre su obra, la novela que prepara y su incursión en mundos distópicos demasiado reales.

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Por Roger Bolaños Vargas
Entrevista de Revista Dominical con la escritora argentina Agustina Bazterrica el lunes 25 de mayo en la Librería Internacional en Escazú.
Revista Dominical habló con la escritora argentina Agustina Bazterrica el lunes 25 de mayo en la Librería Internacional de Multiplaza Escazú. (Cortesía/Cortesía)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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