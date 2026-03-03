Acérquese a la poesía en el Teatro Nacional: Siete mujeres comparten su obra

La creación poética tomará el foyer del Teatro Nacional, en San José, este miércoles 11 de marzo, en una nueva edición del ciclo “Miércoles de literatura”, poesía y diálogo. La jornada, titulada Palabra de Mujer, propone un espacio de encuentro y reflexión en torno a la creación literaria femenina contemporánea.

La actividad es organizada por Palabra y Punto en conjunto con la Asociación Costarricense de Escritoras, y reunirá a siete autoras nacionales en una lectura compartida que busca visibilizar distintas voces, registros y generaciones. El formato, centrado en la lectura y el diálogo con el público, apuesta por una experiencia cercana, allí en uno de los salones más bellos del recinto patrimonial.

Participarán en el evento Carla Brunetti, Floria Herrero Pinto, Rocío Mylene Ramírez González, Kristy Barrantes Brais, Laura Villalobos Álvarez, Ana Lucrecia Sancho Vargas y Enar Pineda Brenes.

La cita será de 6:30 p.m. a 8 p.m., con un aforo limitado a 50 personas. Desde hace unos meses, el Teatro Nacional dedica sus miércoles a las letras; el calendario de programación se puede consultar en su sitio web.