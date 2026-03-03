Áncora

Acérquese a la poesía en el Teatro Nacional: Siete mujeres comparten su obra

La creación poética tomará el foyer del Teatro Nacional, en San José, este miércoles 11 de marzo, en una nueva edición del ciclo “Miércoles de literatura”.

Por Fernando Chaves Espinach
Imagen de archivo del foyer del Teatro Nacional. (Mayela_Lopez)







Teatro Nacionalpoesíaliteratura
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

