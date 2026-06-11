Zac Efron vive en Australia lejos de Hollywood y levanta una residencia ecológica de $10 millones

La nueva propiedad de Zac Efron incorporará materiales ecológicos y abarcará 830 metros cuadrados en Australia.

Zac Efron decidió alejarse de Hollywood y establecerse de forma discreta en Australia. Según una publicación del diario Daily Mail, el actor de 38 años reside en la ciudad costera de Byron Bay, donde supervisa la construcción de una residencia ecológica valorada en 2,65 millones de dólares australianos.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio británico, las obras avanzan con rapidez. El actor permanece en la zona mientras sigue de cerca cada etapa del proyecto de su futura vivienda.

La propiedad se desarrolla en un terreno de 128 hectáreas de vegetación nativa. Efron adquirió la finca en 2020.

Para la ejecución de la obra, el artista contrató al arquitecto y diseñador ambiental Joost Bakker, quien está a cargo del proyecto. El profesional confirmó su participación en una publicación de Instagram del 9 de mayo. En ese mensaje expresó su entusiasmo por iniciar la construcción y compartió una fotografía junto al actor.

La futura residencia destaca por su enfoque sostenible. Según el reporte, la construcción incorpora materiales innovadores desarrollados específicamente para el proyecto.

Entre los componentes previstos figuran bloques experimentales de cáñamo, conchas de ostras recicladas, residuos agrícolas y otros materiales de origen vegetal.

La vivienda tendrá una superficie aproximada de 830 metros cuadrados.

El Daily Mail señaló además que el plan de esta residencia ecológica forma parte de un proyecto que Efron desarrolla desde hace varios años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.