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Zac Efron vive en Australia lejos de Hollywood y levanta una residencia ecológica de $10 millones

Mientras mantiene un perfil bajo, impulsa un ambicioso proyecto que revela una faceta poco conocida de su vida

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Por O Globo / Brasil / GDA
La nueva propiedad de Zac Efron incorporará materiales ecológicos y abarcará 830 metros cuadrados en Australia.
La nueva propiedad de Zac Efron incorporará materiales ecológicos y abarcará 830 metros cuadrados en Australia. (IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP)







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