Youtuber asegura que descubrió la receta secreta de la Coca-Cola: esta es la fórmula que reveló

Hablar de la receta secreta de la Coca-Cola es evocar el misticismo que ha corrido por generaciones, y que por décadas nos hemos preguntado: ¿qué será el cuento con la bendita gaseosa?

Y es que el aura de misterio no surgió de la nada. Oficialmente, la compañía mantiene la fórmula bajo estricta confidencialidad en Atlanta, Estados Unidos, protegida como secreto industrial.

Sin embargo, ahora un youtuber asegura haber dado con la fórmula secreta de la bebida. Se trata del creador de contenido conocido como LabCoatz, quien asegura haber logrado una réplica química y sensorialmente idéntica a la bebida original.

El pasado 8 de enero de 2026, LabCoatz publicó un video de 25 minutos titulado Replicando a la perfección la Coca-Cola (Me llevó un año), donde documenta un proceso de investigación que se extendió por más de doce meses.

En este, afirma que su versión, bautizada como Lab-Cola, no solo luce igual, sino que resulta indistinguible en pruebas de sabor a ciegas y análisis científicos.

Un año de experimentación para replicar el sabor

De acuerdo con el creador, el proyecto comenzó con una pregunta simple: ¿es posible reproducir una bebida protegida por secreto comercial utilizando ciencia accesible? Para responderla, LabCoatz recurrió a técnicas de análisis químico como cromatografía de gases y espectrometría de masas, empleadas comúnmente en la industria alimentaria para identificar compuestos aromáticos.

El mayor desafío fue descifrar el llamado Merchandise 7X, la mezcla aromática que define el perfil de Coca-Cola. Tras analizar muestras comerciales adquiridas en tiendas, LabCoatz concluyó que el núcleo del sabor se compone de una combinación compleja de aceites esenciales y aditivos, entre ellos una base cítrica (limón, lima y naranja), especias como canela de cassia, nuez moscada y culantro, además de notas menos evidentes como aceite de árbol de té y taninos de vino.

A esto se suman vainilla, glicerina, vinagre y pequeñas cantidades de fenol, utilizados para ajustar la sensación en boca.

Precisión científica y debate legal

El youtuber llamó Lab-Cola a su creación. (Captura de video/Captura de video)

El youtuber subraya que los ingredientes por sí solos no garantizan el resultado. El método, explica, es determinante. Su procedimiento incluye la disolución de azúcar en un almíbar base, la integración gradual de aceites previamente diluidos en alcohol, un calentamiento controlado para evitar la degradación de compuestos volátiles y, finalmente, la carbonatación con agua extremadamente fría, seguida de un periodo de reposo en refrigeración para estabilizar el sabor.

El caso también reabrió el debate legal. Coca-Cola nunca patentó su fórmula, optando por la figura de secreto comercial, lo que implica que la ingeniería inversa no es ilegal mientras no se obtenga información mediante prácticas ilícitas.

Especialistas en propiedad intelectual han señalado que este tipo de experimentos son legales, aunque no autorizan el uso de marcas registradas ni la comercialización del producto como si fuera original.

Hasta ahora, la compañía no ha emitido postura alguna. Mientras tanto, el video acumula millones de visualizaciones y reaviva una pregunta histórica: ¿qué tan secreto puede seguir siendo un sabor en la era de la ciencia abierta?