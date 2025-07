Yashin Quesada quedó fuera de las transmisiones de fútbol en radio Columbia: ¿Qué sigue para el periodista?

El periodista deportivo Yashin Quesada quedó fuera de las transmisiones de los partidos de fútbol de radio Columbia, así lo confirmó el propio comunicador en entrevista con La Nación. Esta salida del experimentado Quesada llega en el contexto de la contratación del exfutbolista Claudio Ciccia como director de Estrategia y Contenidos Deportivos de la empresa de comunicación.

Quesada explicó que su vínculo con Columbia era como colaborador externo en los partidos de fútbol, pero que además también funge como productor independiente del programa Encuentro Deportivo, que se transmite de 10 a 11 a. m. de lunes a viernes. Su situación actual, entonces, es la salida como comentarista, pero seguirá con el espacio radial por el cual alquila tiempo al aire en la emisora.

“Ellos (Columbia) nombraron a Ciccia en el puesto. Ayer me llamó y me citó a una reunión hoy y me dijo que, de momento, no iba a contar conmigo para las transmisiones. El programa ni siquiera está en discusión; el programa sigue”, manifestó Quesada.

La llegada de Claudio Ciccia a Columbia

Claudio Ciccia llegó a Columbia después de que se despidió de Teletica, donde fungió durante varios años como comentarista de las transmisiones de fútbol.

Fue el 15 de julio cuando el exfutbolista uruguayo publicó en sus redes sociales su salida de la televisora, donde trabajó por 11 años en coberturas para Teletica Deportes, TD Más y FUTV.

Este lunes 21 de julio, en el Facebook de Columbia Deportiva, la empresa dio la noticia de la incorporación del sudamericano a sus filas.

Después de su salida de Teletica, el exfutbolista Claudio Ciccia fue contratado por Columbia. (Diana Mendez/Archivo)

“Su llegada marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento e innovación en nuestra propuesta editorial”, explicó la empresa.

Además, Columbia reconoció la trayectoria futbolística de Ciccia y su experiencia en medios de comunicación: “Aporta una visión integral del deporte y de las audiencias, que será clave para seguir fortaleciendo nuestra cobertura deportiva a nivel nacional e internacional”.

