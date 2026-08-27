Wolaba Parade: la fiesta imperdible de Puerto Viejo que sacudirá el Caribe

En el Wolaba Parade no faltará el movimiento, el color y el sabor de la cultura afrocaribeña.

Puerto Viejo de Talamanca, Limón, se prepara para vibrar al ritmo de la XII edición del Wolaba Parade, celebración que este sábado 29 de agosto convertirá la calle principal de esta localidad en una pasarela de música, color, baile y memoria cultural.

Bajo el lema Big Parade – Feel the Vibes, la actividad iniciará a las 11 a. m. y reunirá a más de 30 agrupaciones y delegaciones. El evento se realizará en la antesala del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, que se conmemora oficialmente cada 31 de agosto, por lo que se integra de lleno a las actividades del Mes Histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica.

El desfile partirá desde el Supermercado El Diamante y recorrerá la calle principal de Puerto Viejo hasta concluir en el Super Puerto Viejo, ubicado en la entrada de la comunidad. Durante el trayecto, participantes de distintas edades y procedencias llevarán al público trajes llamativos, ritmos caribeños, comparsas y expresiones que celebran el legado afrocaribeño de la zona.

Una fiesta nacida en la comunidad

El Wolaba Parade surgió en 2013 como una iniciativa de la propia comunidad de Puerto Viejo. Su propósito fue claro desde el inicio: abrir un espacio para que las personas tomaran las calles, compartieran, bailaran, tocaran música y expresaran con orgullo una identidad construida desde la diversidad cultural.

Aunque una edición no pudo realizarse debido a la falta de fondos, el proyecto logró mantenerse vivo gracias al trabajo comunitario. Este año, el desfile celebra 13 años de historia, tradición y crecimiento, con una convocatoria que vuelve a poner en el centro a residentes, emprendimientos, comercios, organizaciones y personas colaboradoras que respaldan la actividad.

La carroza de la comunidad será la encargada de cerrar el recorrido, como símbolo de una celebración que, según sus organizadores, está hecha por y para la comunidad.

Más allá del espectáculo visual y musical, el Wolaba Parade propone una experiencia de encuentro. Puerto Viejo, territorio de convivencia entre tradiciones afrocaribeñas, indígenas y migrantes, se convierte en escenario para mostrar una cultura que se vive en los ritmos, la gastronomía, el lenguaje, la vestimenta, las historias familiares y la vida cotidiana de la región.

Más de 30 agrupaciones y delegaciones participarán en la XII edición del Wolaba Parade, una actividad creada por la comunidad de Puerto Viejo en 2013. (Isac Ibañez)

Una fecha para reconocer el aporte afrodescendiente

Agosto está reconocido por ley como el Mes Histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica. La Ley 9526 establece, además, que el 31 de agosto sea la fecha oficial para celebrar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

La celebración tiene antecedentes desde la década de 1980, cuando el país conmemoraba el entonces llamado Día de la Persona Negra. Posteriormente, la Ley 8938 de 2011 amplió el reconocimiento al incorporar de forma expresa la cultura afrocostarricense, una modificación relevante para visibilizar no solo a las personas, sino también sus aportes históricos, sociales, económicos y culturales al país.

La escogencia del 31 de agosto tampoco fue casual. La fecha recuerda la Primera Convención Internacional sobre la situación de las personas negras, realizada en Nueva York y concluida el 31 de agosto de 1920. De las discusiones de aquel encuentro surgió la Declaración sobre los Derechos de los Negros, un documento ligado a la defensa de los derechos de los pueblos negros.

En ese contexto, el Wolaba Parade no solo funciona como una actividad festiva previa a la conmemoración nacional. También representa una plataforma local de visibilización, memoria y orgullo, desde una comunidad caribeña en la que la herencia afrodescendiente permanece viva y se transmite entre generaciones.

El Wolaba Parade se realizará en el marco del Mes Histórico de la Afrodescendencia y en la antesala del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, que se conmemora el 31 de agosto. (Isac Ibañez)

Música, trajes y sentido de pertenencia

La propuesta de este año busca que el público “sienta las vibras” de Puerto Viejo. El lema resume la intención de crear una jornada amplia, participativa y abierta a quienes quieran acercarse a la cultura afrocaribeña desde el baile, la música y la convivencia.

En Limón, donde las expresiones culturales afrocaribeñas tienen una presencia fundamental, las actividades de agosto adquieren un significado especial: son una oportunidad para celebrar, pero también para recordar que la cultura se preserva cuando las comunidades pueden contar sus propias historias y ocupar sus propios espacios.

El Wolaba Parade 2026 comenzará a las 11 a. m. La invitación del comité organizador es a sumarse a una jornada de música, baile y comunidad bajo una consigna que resume el espíritu del encuentro: “Somos cultura. Somos legado. Somos comunidad”, dice la invitación abierta del comité organizador.

El desfile iniciará a las 11 a. m. en el Supermercado El Diamante y concluirá en el Super Puerto Viejo. (Isac Ibañez)

La edición 2026 llevará el lema Big Parade – Feel the Vibes, una invitación a vivir la música y energía de la comunidad. (Anel Kenjekeeva)

El desfile reunirá a personas de distintas generaciones y comunidades en una jornada dedicada a la cultura afrocaribeña. (Anel Kenjekeeva)

Música, baile, color y trajes llamativos marcarán la XII edición del Wolaba Parade en Puerto Viejo de Talamanca. (Anel Kenjekeeva)