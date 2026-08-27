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Wolaba Parade: la fiesta imperdible de Puerto Viejo que sacudirá el Caribe

En el marco del Mes Histórico de la Afrodescendencia, el evento reunirá a la comunidad de Puerto Viejo en una celebración de música, baile y cultura afrocaribeña

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Por Fátima Jiménez

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En el Wolaba Parade no faltará el movimiento, el color y el sabor de la cultura afrocaribeña. (Anel Kenjekeeva)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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