William y Kate Middleton deciden mudarse y dejar atrás una casa marcada por el dolor y la tristeza

William y Kate eligieron Forest Lodge como nuevo hogar familiar luego de un periodo marcado por enfermedad, presión pública y cambios profundos dentro de la monarquía británica.

El príncipe William y Kate Middleton cambiaron de residencia durante el último trimestre de 2025. El matrimonio se trasladó junto a sus hijos a Forest Lodge, una propiedad de la realeza ubicada en Windsor Great Park, con el objetivo de iniciar una nueva etapa lejos de un lugar asociado a momentos difíciles.

La mudanza incluyó a sus tres hijos: el príncipe George, de 12 años; la princesa Charlotte, de 10; y el príncipe Louis, de siete. Según información divulgada por la revista People, la decisión respondió a la carga emocional que representaba su antigua vivienda, Adelaide Cottage.

De acuerdo con la publicación, la residencia anterior se convirtió en un espacio marcado por dolor y tristeza tras varios acontecimientos que afectaron a la familia real desde 2022, año en que William y Kate se instalaron allí.

Ese periodo coincidió con la muerte de la reina Elizabeth II. Poco después, el príncipe Harry y Meghan Markle presentaron una serie documental que expuso conflictos internos de la monarquía británica. En 2023, Harry publicó su libro autobiográfico con nuevas revelaciones sobre la familia.

En febrero de 2024, el rey Carlos III anunció su diagnóstico de cáncer. Durante esa misma época, Kate Middleton enfrentó su enfermedad de manera privada y comunicó la situación públicamente en marzo, luego de preparar emocionalmente a sus hijos.

La presión mediática y las especulaciones en redes sociales intensificaron ese periodo. Historiadores especializados en la realeza señalaron que la exposición digital afectó de forma significativa la imagen pública de la princesa de Gales.

Tras entrar en remisión del cáncer, Kate Middleton comenzó un proceso de renovación personal y familiar. Forest Lodge representó una oportunidad para construir nuevas memorias y establecer un hogar pensado a largo plazo. La revista indicó que esta propiedad de ocho habitaciones podría convertirse en la residencia definitiva de la pareja, incluso cuando William asuma el trono.

Durante la visita de Estado de la comitiva de Alemania, el 3 de diciembre, la princesa de Gales comentó su entusiasmo por los planes de decoración que iniciarán después de Navidad. El príncipe William reconoció que las renovaciones resultaron complejas debido a imprevistos, aunque aseguró que ambos enfrentaron el proceso en conjunto.

Kate Middleton planeó imprimir un estilo artístico y familiar en la vivienda. La elección de una mesa para 24 personas reflejó la intención de recibir a toda la familia y fortalecer la vida doméstica. Especialistas en temas reales interpretaron esta decisión como una señal de un estilo de vida centrado en los hijos.

El año 2025 marcó un punto de inflexión para la pareja. En enero, la princesa de Gales anunció el éxito de su tratamiento contra el cáncer. Luego retomó de forma gradual los compromisos oficiales junto a su esposo. En paralelo, ambos atendieron asuntos cotidianos como la educación de sus hijos.

Aunque la familia superó una etapa compleja, la monarquía británica aún enfrenta desafíos de salud. El rey Carlos III continúa en tratamiento, aunque comunicó recientemente que en el próximo año reducirá la intensidad debido a un pronóstico favorable.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.