William y Kate Middleton deciden mudarse y dejar atrás una casa marcada por el dolor y la tristeza

El príncipe William y Kate Middleton se mudaron a Forest Lodge en Windsor tras dejar Adelaide Cottage, una residencia asociada a años difíciles marcados por enfermedad, pérdidas y tensiones en la familia real

Por O Globo / Brasil / GDA
La familia de William y Kate vivirá en Forest Lodge, una mansión con alquiler mensual de £30.000. Su mudanza marca un cambio importante.
William y Kate eligieron Forest Lodge como nuevo hogar familiar luego de un periodo marcado por enfermedad, presión pública y cambios profundos dentro de la monarquía británica. (O Globo/OG)







