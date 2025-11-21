Warner Bros demanda a futbolista turco por usar referencias de ‘Harry Potter’ en redes sociales

Warner Bros acusa a Kerem Aktürkoğlu de usar símbolos y música de 'Harry Potter' sin permiso en sus redes sociales.

El estudio cinematográfico Warner Bros. Entertainment Inc. presentó una demanda contra el futbolista turco Kerem Aktürkoğlu, del club Fenerbahce y la selección nacional de Turquía, por utilizar en sus redes sociales referencias visuales y sonoras de la franquicia ‘Harry Potter’ sin autorización legal.

El proceso judicial se abrió en el Tribunal Civil de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de Estambul, luego de que la empresa estadounidense alegara que el jugador de 27 años incurrió en violación de derechos de autor y uso indebido de marcas registradas.

Aunque las celebraciones del jugador en la cancha incluyen gestos con referencias a varitas mágicas de la saga, el eje de la denuncia se centra en el contenido publicado en plataformas digitales.

Aktürkoğlu habría compartido en sus cuentas personales videos, fotos y artes gráficas relacionados con el universo creado por la escritora J.K. Rowling, incluyendo símbolos y expresiones protegidas legalmente.

Entre los elementos señalados en la demanda destacan el uso del Tema de Edwiges, composición musical reconocida por los fanáticos de la saga, además de escudos animados parecidos al de Hogwarts, personajes similares a los de las películas y referencias explícitas a conceptos como Harry Potter, Hogwarts y Gryffindor. Estas marcas están registradas ante el Instituto Turco de Patentes y Marcas.

El jugador, que llegó al Fenerbahce en setiembre tras pasar por equipos como Galatasaray y Benfica, mantiene una imagen pública fuertemente ligada a esa historia de ficción. La defensa argumentó que el deportista creció influenciado por el personaje principal de la saga, y que no debería penalizarse el hecho de incorporar gestos inspirados en una figura popular de su infancia.

Pese a esta postura, la empresa productora insistió en que los contenidos difundidos por Aktürkoğlu forman parte de una marca con valor comercial global, y que su uso no autorizado representa una infracción directa a los derechos de propiedad intelectual que Warner Bros mantiene sobre la franquicia.

El delantero turco del Fenerbahce, Kerem Aktürkoğlu, celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la segunda ronda de la UEFA Europa League, disputado entre Fenerbahce y OGC Nice en el Estadio Chobani, en Estambul, el 2 de octubre de 2025. (YASIN AKGUL/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.