Vuelo a baja altura causa temor: piloto celebró su retiro sobre casas con maniobra no autorizada en Islandia

Un piloto voló a 100 metros sobre su ciudad natal en Islandia antes de retirarse. La acción incumplió normas y provocó investigación.

Un piloto de Boeing 757 realizó una maniobra a solo 100 metros de altura sobre viviendas en Islandia durante su último vuelo antes del retiro. El hecho ocurrió el día 11 y generó temor entre pasajeros y residentes del archipiélago de Vestmannaeyjar.

La aeronave cubría la ruta entre Frankfurt, Alemania, y el Aeropuerto Internacional de Keflavik. Durante el trayecto final, el piloto desvió el vuelo hacia su ciudad natal y sobrevoló a baja altura casas y árboles.

Videos difundidos en redes sociales evidencian la cercanía del avión con el suelo. Algunos vecinos reportaron fuertes ruidos y vibraciones en sus viviendas al paso de la aeronave.

ICELANDAIR REPORTS OWN PILOT TO POLICE OVER LOW FLYOVER INCIDENT.

Icelandair has taken a serious stance after one of its pilots allegedly flew a Boeing 757 (TF-ISR) below permitted altitude, nearly 100 m/328 ft over Vestmannaeyjar, during his final flight before retirement.



The… pic.twitter.com/DwjzuV3L0z — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) April 11, 2026

La jefa de operaciones de vuelo de Icelandair, Linda Gunnarsdóttir, indicó que el piloto no comunicó la maniobra a la compañía. Además, señaló que no siguió los procedimientos operativos establecidos. También mencionó que es posible que los pasajeros recibieran información, aunque no confirmó ese punto.

La representante de la aerolínea calificó el caso como un asunto serio que será analizado de forma interna.

La empresa ofreció disculpas a los habitantes de Vestmannaeyjar. Sin embargo, no detalló posibles sanciones contra el piloto, quien ya se encontraba en proceso de retiro.

De forma paralela, las autoridades iniciaron una investigación policial para determinar responsabilidades.

This is a better quality video captured from the cabin of Icelandair Boeing 757. The captain is doing a low pass over his village, Vestmannaeyjar, on his retirement flight.

The customer is always right, and from the cabin, you can hear the passengers seem to enjoy the ride, even… pic.twitter.com/nEEiW1TjNl — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) April 13, 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.