Viva

Vuelo a baja altura causa temor: piloto celebró su retiro sobre casas con maniobra no autorizada en Islandia

Un avión comercial sobrevoló viviendas en Vestmannaeyjar a baja altura sin autorización, lo que alarmó a vecinos y pasajeros

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un piloto voló a 100 metros sobre su ciudad natal en Islandia antes de retirarse. La acción incumplió normas y provocó investigación.
Un piloto voló a 100 metros sobre su ciudad natal en Islandia antes de retirarse. La acción incumplió normas y provocó investigación. (@Turbinetraveler/Captura de X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPilotoIslandia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.