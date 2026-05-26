Vocalista de metal anuncia divorcio tras 14 años de matrimonio y revela que es gay

Caleb Shomo explicó su proceso de autodescubrimiento tras anunciar el fin de su matrimonio y revelar su orientación sexual.

Caleb Shomo, vocalista de la banda de metal Beartooth, recibió mensajes de apoyo de sus seguidores luego de anunciar el fin de su matrimonio de 14 años y revelar públicamente que es gay. El músico estadounidense de 33 años compartió un extenso mensaje en Instagram sobre su proceso personal y emocional.

Shomo se casó en 2012 con Fleur Shomo. Horas después de la publicación del cantante, su ahora exesposa también difundió un mensaje en redes sociales sobre la separación y el difícil momento que enfrentó la pareja en los últimos meses.

El artista, conocido además por su paso por la agrupación Attack Attack!, explicó que durante mucho tiempo enfrentó conflictos internos relacionados con su identidad y salud emocional.

En su publicación, el cantante indicó que durante años trató de comprender sentimientos ligados a la depresión, el rechazo hacia sí mismo y la desesperanza. También afirmó que dejó el alcohol y que esa decisión lo llevó a explorar aspectos personales que terminaron por reconciliarlo con su sexualidad.

Shomo señaló que tomó la decisión de expresarse de forma honesta en su próximo álbum y aseguró que buscó representar quién es realmente. Además, agradeció a las personas y comunidades que lo apoyaron durante su proceso de autodescubrimiento.

El músico también envió un mensaje dirigido a personas que enfrentan conflictos similares. Según explicó, ocultar sentimientos puede afectar tanto a quien los vive como a quienes están a su alrededor.

Por su parte, Fleur Shomo describió el proceso como doloroso y desorientador. La exesposa del cantante aseguró que siempre quiso proteger y apoyar al músico, especialmente durante los momentos más difíciles de su vida.

Fleur expresó que la situación implicó una fuerte carga emocional porque, mientras apoyaba a Caleb, también enfrentaba la pérdida de su matrimonio y de la vida que ambos construyeron durante casi 14 años.

La mujer afirmó que la relación estuvo marcada por amor, aventuras y experiencias positivas. También indicó que nadie más conoce la profundidad del vínculo que mantuvieron durante su matrimonio.

Las redes sociales de Beartooth se llenaron de mensajes de respaldo para el cantante. Varias personas destacaron la valentía de Shomo y el apoyo mostrado por Fleur durante la separación.

Entre las reacciones, algunos seguidores escribieron mensajes como “Vaya a ser feliz”, “Nunca es tarde para descubrir quién es realmente” y “Mucho respeto para ambos”.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.