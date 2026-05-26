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Vocalista de metal anuncia divorcio tras 14 años de matrimonio y revela que es gay

El cantante de 33 años compartió un mensaje sobre su proceso personal y recibió respaldo de fans y de su exesposa

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Por O Globo / Brasil / GDA
Caleb Shomo explicó su proceso de autodescubrimiento tras anunciar el fin de su matrimonio y revelar su orientación sexual.
Caleb Shomo explicó su proceso de autodescubrimiento tras anunciar el fin de su matrimonio y revelar su orientación sexual. (Instagram/@calebshomo)







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