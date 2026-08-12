Viva

Viviana Calderón cumplió años y su novio Pablo Rodríguez lo celebró con este romántico detalle

Además, el actor festejó el cumpleaños de su madre con un emotivo mensaje para ella

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Por Jessica Rojas Ch.
Pablo Rodríguez Viviana Calderón
Pablo Rodríguez y Viviana Calderón tienen varios años de ser pareja. Su relación es una de las más estables de la farándula tica. (Facebook)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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