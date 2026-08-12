Viviana Calderón cumplió años y su novio Pablo Rodríguez lo celebró con este romántico detalle

Pablo Rodríguez y Viviana Calderón tienen varios años de ser pareja. Su relación es una de las más estables de la farándula tica.

La relación del actor Pablo Rodríguez y la presentadora de televisión Viviana Calderón es una de las más estables de la farándula de Costa Rica, y ninguno de los dos duda en compartir detalles de su romance con sus seguidores en redes sociales. Esto fue lo que pasó recientemente cuando el artista celebró por todo lo alto el cumpleaños de su amada.

Calderón cumplió años este 11 de agosto y su novio no dudó en publicar un emotivo mensaje que le dedicó a ella y también a su propia madre, quien comparte la fecha de nacimiento con Viviana.

Rodríguez aprovechó su perfil de Facebook para compartir varias imágenes con “las mujeres de su vida” y, además, expresar su amor por ellas.

“Hoy cumplen años dos de las mujeres más importantes y trascendentales de mi vida: mi mamá y el amor de mi vida”, escribió Rodríguez en el inicio de su mensaje.

El actor Pablo Rodríguez también celebró con mucho amor el cumpleaños de su madre este 11 de agosto. (Facebook)

“Una me dio la vida, me enseñó mis primeros pasos y, de una u otra manera, ha sido parte de todo lo que soy. La otra llegó para compartir conmigo el camino, para construir una vida a mi lado, para enseñarme, acompañarme y convertirse en una parte esencial de mi historia”, agregó.

Rodríguez explicó que son amores diferentes, pero irremplazables en su corazón. Les agradeció por su existencia y por haberle regalado, cada una a su manera, tanto amor.

“Hoy celebro sus vidas, pero también celebro la inmensa fortuna de tenerlas en la mía”, escribió.