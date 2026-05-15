¿Vio el nuevo video de Grupo Firme? El volcán Arenal y Costa Rica son los grandes protagonistas

El nuevo video de Grupo Firme muestra escenarios naturales de Costa Rica. En esta imagen se ve a Eduin Caz y su colega Hernán Sepúlveda frente al volcán Arenal.

Las bellezas naturales de Costa Rica vuelven a ser protagonistas de un video musical, en esta ocasión en la producción del tema Qué mal te ves sin mí, de Grupo Firme en colaboración con Hernán Sepúlveda.

Este jueves 14 de mayo se estrenó el clip en plataformas digitales como YouTube, y el propio cantante Eduin Caz, vocalista de la famosa agrupación, compartió el video en sus redes sociales. “Espero que les guste este bonito tema grabado desde el hermoso país de Costa Rica”, escribió el artista mexicano.

En el video, lo primero que se ve es una impresionante toma del volcán Arenal y, a partir de ahí, la historia se desarrolla con escenarios llenos de verde. Además, también hay tomas de los artistas en suelo tico y del público que los acompañó en uno de sus conciertos.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, compartió en sus redes sociales el video que la banda grabó en Costa Rica. (Captura de video)

Posiblemente, la grabación se realizó durante la visita de Grupo Firme en marzo, cuando ofrecieron un concierto en el Estadio Nacional, en La Sabana.

En redes sociales, la publicación de Caz provocó varios comentarios de ticos agradeciéndole tomar a nuestro país como escenario para su nuevo video. “Gracias por demostrarle al mundo el bello paisaje de mi hermoso país”, “Viva mi linda Costa Rica y que viva Grupo Firme” y “Pura vida, compadre”, son parte de los mensajes en el posteo.

Vea a continuación el video oficial de Qué mal te ves sin mí: