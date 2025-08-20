¿Vio a ‘los hijos de Luis Miguel’ cantando como él? Esta es la verdad detrás del video viral de TikTok

Estos dos jovencitos captaron la atención en redes sociales después de que los grabaran cantando un éxito de Luis Miguel.

En días recientes, un video de dos jovencitos cantando como Luis Miguel se volvió viral en Instagram y TikTok. El tono de las voces de los muchachos, así como su físico, encendieron las alarmas de los fanáticos del Sol de México al pensar que se trataba de sus hijos, Daniel y Miguel, quienes lo estaban imitando.

El cantante mexicano es padre de dos muchachos que procreó con la actriz Aracely Arámbula y, a pesar de que los chicos tienen 18 y 16 años, muy poco se conoce sobre ellos; así que la idea de verlos en un escenario interpretando un éxito de su padre encantó a los seguidores del artista.

En el clip se ve a los dos cantando Tengo todo excepto a ti. Sus voces suenan muy similares a la de Luis Miguel y algunas personas del público que se encontraban en el lugar donde los jóvenes cantaron afirmaron que se parecían mucho.

Sin embargo, aunque muchos quisieran que fuera real, estos dos cantantes no son familia ni de Luis Miguel ni de Aracely y mucho menos son sus hijos, Daniel y Miguel.

Supuestos hijos de Luis Miguel se hicieron virales en Internet

Se trata de los hermanos chilenos Brahiron y Bastián Chavez, quienes figuraron en el programa Mi nombre es, del canal Televisión Nacional de Chile (TVN). Brahiron, cuyo nombre artístico es Bray On, fue el ganador de la temporada 2025 de este reality show, gracias a que imitó a Luis Miguel.

Curiosamente, en una de sus presentaciones, Bray On invitó a su hermano Bastián para hacer una presentación juntos, que fue alabada por los jueces y el público del programa.