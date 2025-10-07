¿Vinicius Jr. tiene un romance con una influencer? Vea el video que causa polémica por actitud del futbolista

Virgínia Fonseca, quien frecuentemente es vinculada como pareja de Vinicius Jr., es una de las influencers más famosas de Brasil. Solo en Instagram acumula más de 52 millones de seguidores.

Vinicius Jr. y la famosa influencer brasileña Virgínia Fonseca volvieron a causar revuelo en Internet, donde en reiteradas ocasiones se ha especulado que mantienen un romance.

Ahora, un video viral los muestra saliendo de un restaurante en Madrid casi al mismo tiempo. Las imágenes generaron una ola de comentarios, muchos irónicos, sobre la relación entre los dos.

En el video se puede ver al delantero brasileño caminando con naturalidad e interactuando con los fans que lo esperaban afuera, mientras Virgínia aparece unos pasos detrás, acompañada de su amiga Duda Freire.

El grupo sigue en direcciones similares, pero sin mostrar ningún tipo de cercanía pública entre la influencer y el jugador. Vini Jr., de hecho, se separa para atender a los fans antes de continuar su camino.

Vini Jr saindo do jogo ao lado da Virgínia! 👀 pic.twitter.com/aARXLSYNhh — Vini Jr Insider (@VJ7_Insider) October 6, 2025

La ausencia de interacción directa entre ellos en el momento captado alimentó especulaciones y críticas en línea. La percepción general es que no había reciprocidad en la escena.

“Ella toda producida, posando… ¿Alguien le avisa?”, ironizó una internauta. Otro comentario, entre los más populares, cuestionaba: “¿Por qué él no está tomado de su mano?”. “Él sale adelante y ella viene después, bien lejos”, “¿Salieron juntos dónde? Él salió, ella solo apareció al fondo”, fueron otros de los comentarios.

En redes sociales, muchos afirman que Vinicius Jr. ignora a la famosa influencer. (Captura de video)

Las reacciones oscilaron entre el sarcasmo y la desaprobación, con frases como “Millonaria y desesperada por ser asumida”, “Cada humillación… él ni aparece con ella” y “Vergüenza ajena total”. Otros fueron más sarcásticos: “Bien juntitos, ella en Mercurio y él en Plutón”.

A pesar del alboroto en redes, ninguno de los dos se pronunció oficialmente sobre el video o sobre un posible romance. Esta no es la primera vez que Virgínia y Vini Jr. son señalados como cercanos.

La influencer asistió al estadio Santiago Bernabéu usando la camiseta del Real Madrid, en su primera aparición como seguidora del club español. Esa misma noche, el delantero marcó dos goles, incluyendo un penal, lo que generó bromas entre los fans, que la llamaron “pie caliente”.