¿Vínculos ocultos? Documentos de Estados Unidos mencionan a la reina Isabel II en la red de Jeffrey Epstein

El Congreso de Estados Unidos reveló correos donde se menciona a la reina Isabel II como “clienta” de Epstein. El Palacio no comentó el caso.

Los vínculos entre la reina Isabel II y el empresario Jeffrey Epstein surgieron como parte de una nueva publicación del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Estos documentos indicaron que la fallecida monarca británica apareció como una supuesta “cliente” de Epstein, lo que ampliaría los ya conocidos nexos entre el empresario y el príncipe Andrew.

Medios internacionales, como el Daily Express y el Daily Star, reportaron que la mención a la madre del rey Carlos III figura en una serie de correos electrónicos revisados por las autoridades estadounidenses, específicamente entre el físico y premio Nobel Murray Gell-Mann y contactos vinculados con el propio Epstein.

Gell-Mann, fallecido en 2019, desarrolló investigaciones en el Santa Fe Institute, en Nuevo México, financiadas con aportes de Epstein. En uno de los mensajes, el científico habría escrito que Epstein brindó asesoría financiera a la reina Isabel II, calificándola incluso como una de sus “clientas”.

El comité investigador estadounidense incluyó este intercambio entre las pruebas recopiladas, sin que se ofrecieran más detalles sobre el contexto o la relación entre ambos.

La Casa Real Británica no se pronunció públicamente sobre las nuevas menciones a la monarca en la investigación sobre Epstein y su red criminal, la cual también involucró a la socialité Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por su papel en estos delitos.

Uno de los mayores escándalos de la familia Windsor ya giraba en torno al príncipe Andrew, hijo de la reina Isabel II, quien perdió sus títulos nobiliarios y fue desalojado del Royal Lodge, la residencia real que ocupaba.

Estos hechos se relacionaron con el impacto que tuvo el libro de Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, titulado Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, publicado semanas atrás.

En su testimonio, Giuffre señaló al ex príncipe Andrew como uno de sus agresores cuando aún era menor de edad, luego de haber sido traficada por Epstein. Aunque Andrew negó siempre los hechos, en 2022 accedió a pagarle una compensación de una suma que no fue revelada públicamente.

