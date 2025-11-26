Viva

¿Vínculos ocultos? Documentos de Estados Unidos mencionan a la reina Isabel II en la red de Jeffrey Epstein

El nombre de la reina Isabel II aparece en un correo citado por científicos como una supuesta clienta del empresario Jeffrey Epstein

Por O Globo / Brasil / GDA
El Congreso de Estados Unidos reveló correos donde se menciona a la reina Isabel II como “clienta” de Epstein. El Palacio no comentó el caso.
El Congreso de Estados Unidos reveló correos donde se menciona a la reina Isabel II como “clienta” de Epstein. El Palacio no comentó el caso. (AFP/AFP)







