(Video) Vea a Marco Antonio Solís ‘sacar los pasos prohibidos’ y sumarse a un reto de TikTok

La música no tiene edad ni debería tener barreras de género. Esto quedó más que demostrado el fin de semana, cuando el mexicano Marco Antonio Solís se dejó llevar por un reto de TikTok y dejó a todos sus fans con la boca abierta durante un concierto en Argentina.

A sus 65 años, el icónico cantante de música romántica y regional mexicana se sumó a un desafío viral en redes sociales y, con energía y alegría envidiables, interpretó la coreografía de Not Like Us, éxito del rapero estadounidense Kendrick Lamar. Ese baile fue el que presentó el rapero en su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl este año.

La emoción del momento quedó inmortalizada en el video, el cual se ha viralizado en Internet. El divertido audiovisual ha acumulado miles de reproducciones.

Marco Antonio Solís sacó 'los pasos prohibidos' en concierto

El líder de Los Bukis sorprendió con esta inesperada fusión musical durante su presentación del domingo 23 de febrero en el Estadio Centenario, en la ciudad de Resistencia.

“Ataviado con un atractivo traje verde azulado y sombrero de vaquero, Solís primero se balanceó al ritmo del mariachi con El celoso, de Los Bukis, acompañado por un grupo de bailarinas vestidas de vaqueras.

LEA MÁS: Kendrick Lamar tuvo a SZA y a Samuel L. Jackson como cómplices en el show del medio tiempo del Super Bowl 2025

”La atmósfera se electrificó cuando las primeras notas de Not Like Us comenzaron a sonar, mientras la voz de Lamar resonaba a través del recinto. La actuación entonces tomó un giro y volvió al mariachi, dejando al público asombrado en lo que pareció ser un vibrante sueño febril", reseñó la revista Billboard sobre el memorable momento.

LEA MÁS: Marco Antonio Solís se vuelve viral tras responder su famosa pregunta ‘¿A dónde vamos a parar?’