(Video) Reacción de abuela de 100 años al ‘revivir’ a su difunto esposo con IA le llega al alma a cualquiera

Una abuela de 100 años, en tan solo unos segundos, le llegó al alma de millones de personas con su conmovedora reacción. Todo gracias a su nieto y a un video generado con Inteligencia Artificial (IA).

El hombre, argentino, grabó la reacción de la señora al mostrarle un video de su difunto esposo, creado con IA a partir de una foto. El conmovedor momento captó la impresión de la abuela al ver de vuelta a su marido.

“Ay, Dios mío. ¡Tengo que dormir esta noche!”, le comentó a su nieto, expresándole el impacto que le causó el video y que posiblemente le quitaría el sueño. Luego, el hombre lo reproduce de nuevo y la mujer dice: “Te amo, José (esposo). Nos amábamos”.

Además, la mujer de 100 años expresó que no lo veía así desde 1994, año en que falleció. El video tuvo tal impacto en ella, que sus fuertes sentimientos la hicieron tener que detenerse: “Ay, no puedo. No me muestres”, concluyó.

El clip fue compartido en TikTok, donde suma cientos de miles de vistas y reacciones. Muchos usuarios se mostraron conmovidos en los comentarios y expresaron la ternura que les generó el video.

“Hace 30 años murió y todavía lo ama”, “Mi amor, divina; el dolor que se debe sentir perder al amor de tu vida”, “Es una esperanza para volver a ver a sus seres queridos” y “Ese ‘te amo’ me partió en mil pedazos”, fueron algunos de los comentarios.

