(Video) Periodista ‘explota’ en vivo y abandona el set enojada: ‘No se puede trabajar así’

Mariela Fernández, presentadora y periodista del medio argentino Crónica TV, protagonizó un tenso momento en vivo. Un error en la producción la hizo reaccionar con enojo y abandonar el set de grabación.

El incidente ocurrió mientras el periodista Fabio Vallejo analizaba el partido que Boca Juniors disputaría ante Alianza Lima, en La Bombonera. Durante su intervención, Fernández se quejó en segundo plano: “No lo presentó... La puta madre (sic)”, dijo antes de que le cortaran el micrófono.

Vallejo continuó con su explicación, pero la conductora volvió a interrumpir: “Pero cambiarme la cucaracha. No me puede cagar a pedos (sic) de esta manera”. Tras finalizar el segmento deportivo, Fernández apareció en cámara y anunció: “23 grados, la actual en la ciudad de Buenos Aires”. Sin embargo, en pantalla se mostró información sobre el estado de los accesos a la capital.

Con tono elevado, la periodista expresó: “Y... vamos a repasar los accesos... ¡Habían dicho la temperatura, pero vamos con los accesos!”. Luego, visiblemente molesta, exclamó: “No se puede laburar (trabajar) así. No se puede laburar así, loco”. Antes de salir del estudio, reiteró su reclamo con un grito.

Este miércoles, Fernández explicó al aire las razones de su reacción. Aclaró que el incidente, ocurrido la mañana del martes 25 de febrero, se debió a un grito de producción que escuchó en su auricular y la exasperó.

Alrededor de las 6:30 a. m., pidió un espacio para dirigirse al público y aclarar la situación. Explicó que en Crónica TV existe un ambiente de compañerismo, pero reconoció que en ocasiones hay desacuerdos y diferencias de interpretación.

También mencionó problemas técnicos frecuentes en la producción: “Tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el talkback, con las vinchas. Ya están trabajando para solucionarlo, pero la realidad es que hubo un grito de producción que me exasperó. Un grito que ya venía de antes. Generalmente me hace reír, pero ayer no sé por qué me afectó”.

Se refirió a su silencio tras el incidente y explicó que necesitó tiempo para reflexionar. “¿Quién no ha discutido alguna vez con un hermano o con una pareja? ¿Quién no reacciona cuando alguien levanta la voz? Me parece que se exageró demasiado. Recibí muchísima información en redes sociales: críticas, elogios, memes. Hay uno que hasta me simpatiza. Pero aflojemos un poco, fue solo una reacción”, expresó.

Por último, pidió disculpas al público: “A quienes nos eligen todos los días, les pido disculpas. No debí reaccionar así. A nuestra producción, al Pelado, que lo amo profundamente, también. A veces hay cortocircuitos en lo laboral, como pasa en cualquier trabajo”.