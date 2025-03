(Video) Periodista de Multimedios conoció al papa Francisco antes de su hospitalización y esto le preocupó

El papa Francisco contabiliza 20 días hospitalizado debido a varios problemas respiratorios. Sin embargo, su estado de salud ya mostraba señales de deterioro antes de ese período. Así lo confirmó el periodista costarricense Smith Jiménez, de Multimedios, quien tuvo la oportunidad de conocer al Pontífice y recibir una bendición de su parte en Roma.

Jiménez vivió una de las mejores experiencias de su vida al participar en el Jubileo del Mundo de la Comunicación, un evento católico que reunió a más de 160 jóvenes de 70 países, del 24 al 26 de febrero. Fue el único costarricense presente. Durante este congreso, parte de la actividad incluyó una peregrinación a la Basílica de San Pedro, donde los participantes conocieron el lugar y, posteriormente, asistieron a la audiencia papal, donde Jiménez tuvo la oportunidad de conocer al papa Francisco de cerca.

LEA MÁS: El papa Francisco ‘descansó bien’, pero no podrá encabezar el inicio de la Cuaresma

“Cuando él salió, lo hizo en silla de ruedas, resguardado por sus personas de confianza. Lo acomodaron en el sitio correspondiente. Siempre muy alegre, destacó el saludo a los periodistas. Luego le entregaron un discurso de aproximadamente nueve páginas, pero él comentó que no lo leería porque se sentía indispuesto, con el estómago revuelto”, relató Jiménez a este medio.

Smith Jiménez narra su emotivo encuentro con el papa Francisco en Roma

El periodista añadió que, a pesar de estar en silla de ruedas, Francisco se mostró muy afectuoso con los latinos. “Él siempre muy alegre, se mostraba contento, aunque ya estaba en silla de ruedas y lo tenían que ayudar. Recuerdo que incluso si debía mover la mano derecha, usaba la izquierda para tomarse el brazo y saludarnos. Desde ese momento, me sentí alegre, pero también pensé: ‘Está un poco afectado, no puede hacer esas cosas’”, explicó Jiménez.

El 25 de enero quedó marcado en la memoria de Smith, ya que significó un momento especial para él y su familia. Ahora sienten una cercanía hacia el Papa debido a la experiencia vivida con la máxima autoridad de la Iglesia católica.

LEA MÁS: ¿Quién será el próximo papa? Conozca las predicciones de las casas de apuestas

“Yo quería saludarlo y recuerdo que llevaba una cadena con un crucifijo desde semanas antes. Me la ponía todos los días y, en la fe, uno sabe lo que eso representa. Entonces pensé: ‘Quiero que me bendiga esto’. Me la quité, la puse en mi mano y sabía lo que iba a decir: ‘¡Papa, Costa Rica, por favor, bendígame esto!’”, relató con emoción el joven de 26 años.

Francisco escuchó su solicitud y bendijo el crucifijo del periodista, originario de El Guarco, Cartago.

El periodista costarricense Smith Jiménez considera que cualquier fe es válida 'mientras nos guie al bien y al amor' y desea que la situación del Papa, que une a tantas personas, sea un ejemplo de respeto entre las personas. (Cortesía Smith Jiménez/Cortesía Smith Jiménez)

El 14 de febrero, mientras Jiménez se encontraba en el aeropuerto de Roma para regresar a Costa Rica, se anunció la hospitalización de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Esta noticia preocupó aún más al periodista, quien considera que Francisco es el Papa de su generación, un líder que ha marcado un precedente en la juventud y, por supuesto, en su propia vida.

“Hay muchas personas que tradicionalmente no estaban a gusto con la Iglesia católica, y que quizás aún no lo están, pero que se sienten más identificadas con el papa Francisco. Él llegó en un momento en que transformó la línea seguida por Benedicto XVI. Si se ve desde esa perspectiva, lo que representa Francisco ha sido fundamental. (...) Es preocupante, porque pienso: ‘Si fallece, ¿quién quedará?’. La iglesia Católica necesita seguir ese camino de apertura y con él esa estabilidad existe”, concluyó Smith.