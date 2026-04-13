Video de inteligencia artificial imagina a Adam Sandler y Jennifer Aniston en ‘El Chavo del 8’ y causa furor en redes

Una IA recrea 'El Chavo del 8' con actores de Hollywood. El video se viraliza y despierta comentarios por su elenco y nostalgia.

Un video creado con inteligencia artificial que reimagina la serie El Chavo del 8 con actores de Hollywood se volvió viral en redes sociales. La pieza propone un supuesto remake con figuras reconocidas del cine internacional.

El material muestra una falsa première de la producción. En esa recreación, Adam Sandler aparece como el Chavo, personaje que interpretó Roberto Gómez Bolaños entre 1973 y 1980.

La propuesta también asigna a Jennifer Aniston el papel de doña Florinda, mientras que Anne Hathaway asume el rol de la Chilindrina, personaje original de María Antonieta de las Nieves.

El elenco incluye a Meryl Streep como doña Clotilde. También presenta a Jack Black como Ñoño. En la lista figura Pedro Pascal como el profesor Jirafales. Se suma Tom Hanks como el cartero Jaimito. Además, el músico Bad Bunny aparece como Quico.

Las reacciones en redes sociales destacaron la selección del elenco. Usuarios señalaron que la propuesta evocó la memoria afectiva de la serie. Otros consideraron que algunos actores resultaban sobredimensionados para ciertos personajes. Varias opiniones coincidieron en que la idea resultaba atractiva.

La serie El Chavo del 8 fue creada, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. La producción mexicana se emitió entre 1973 y 1980. Se consolidó como uno de los programas más influyentes de la televisión en América Latina.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.