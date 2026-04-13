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Video de inteligencia artificial imagina a Adam Sandler y Jennifer Aniston en ‘El Chavo del 8’ y causa furor en redes

La recreación digital presenta un elenco internacional para los personajes clásicos de ‘El Chavo del 8′ y genera reacciones en redes sociales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una IA recrea 'El Chavo del 8' con actores de Hollywood. El video se viraliza y despierta comentarios por su elenco y nostalgia.
Una IA recrea 'El Chavo del 8' con actores de Hollywood. El video se viraliza y despierta comentarios por su elenco y nostalgia. (@Adolf_balaguer/Captura)







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O Globo

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