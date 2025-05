(Video) Chef Daniel Vargas enfrenta secuelas físicas tras su regreso del Everest

Daniel Vargas intentó conquistar el Everest por segunda vez, pero esta vez la montaña no solo le negó la cima: también le quitó la voz.

El chef costarricense compartió en sus redes sociales que, debido al aire extremadamente frío y al uso constante de oxígeno artificial, sufrió una fuerte irritación en la garganta. Este daño le impide hablar con normalidad.

Desde sus historias de Instagram, Vargas explicó la gravedad del malestar: “Hola, hola. Yo sé que les dije que iba a subir el contenido en estos días, pero perdí la voz. Aquí les voy a poner por qué es que pasa esto y apenas la recupere voy a subir todo el contenido como les dije como tipo documental, pero en este momento no puedo ni hablar y no se imaginan lo que me duele. Un abrazo”.

Daniel Vargas, en su segundo iintento por subir al monte Everest 2025 (redes/Instagram)

En su publicación también escribió la explicación del dolor: “Por respirar aire tan frío, ya sea del ambiente y de los tanques de oxígeno, las vías respiratorias y la garganta se irritan muchísimo y duele mucho.”

Un año después de su primer intento fallido, Vargas volvió a enfrentar el reto del Everest. Esta vez, la travesía no solo se detuvo por las inclemencias del clima.

Mientras el chef se encontraba en la montaña, la persona encargada de sus redes sociales informó que “la montaña no quiso”.

La fuerte tormenta que azotó el campamento 4, una zona de paso en la ruta al Everest, impidió cualquier avance. Las condiciones extremas y la falta de oxígeno pusieron fin al sueño de alcanzar la cima. Esta vez, el precio también incluyó una garganta inflamada.