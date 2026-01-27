Viva

Victoria Beckham reaparece con su familia tras mensaje de Brooklyn y genera especulación

La diseñadora apareció con David Beckham y sus hijos en Francia, tras el distanciamiento expuesto por Brooklyn Beckham en redes sociales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Victoria Beckham publicó fotos familiares en Francia. La ausencia de Brooklyn Beckham coincidió con el conflicto que él expuso días antes.
Victoria Beckham publicó fotos familiares en Francia. La ausencia de Brooklyn Beckham coincidió con el conflicto que él expuso días antes. (Instagram/@victoriabeckham)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGVictoria BeckhamDavid BeckhamBrooklyn Beckham
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.