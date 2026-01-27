Victoria Beckham reaparece con su familia tras mensaje de Brooklyn y genera especulación

Victoria Beckham publicó fotos familiares en Francia. La ausencia de Brooklyn Beckham coincidió con el conflicto que él expuso días antes.

Victoria Beckham reapareció en redes sociales este martes 27 con una serie de fotografías familiares. La publicación surgió días después de que Brooklyn Beckham expusiera públicamente el distanciamiento con su familia y explicara sus razones.

Las imágenes se difundieron en el perfil oficial de Instagram de la diseñadora. El contenido mostró un encuentro familiar durante un evento especial en Francia.

Beckham celebró la distinción como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia. El reconocimiento se entregó el lunes 26.

En las fotografías apareció junto a su esposo, David Beckham, y sus hijos Romeo y Cruz Beckham. También posaron las parejas sentimentales de ambos jóvenes. El registro destacó por su carácter formal y familiar.

La ausencia de Brooklyn Beckham llamó la atención. El hecho ocurrió poco después de que el fotógrafo publicara un mensaje en redes sociales donde explicó el rompimiento con su familia. En ese texto señaló presuntos comportamientos inapropiados de su madre durante su boda con Nicola Peltz.

En la descripción de la publicación, Victoria Beckham escribió una breve frase. Indicó que no podría estar más agradecida. El mensaje se interpretó como una posible indirecta, aunque no incluyó referencias directas.

La publicación generó múltiples reacciones entre seguidores y medios internacionales, debido al contexto familiar previo y al momento en que se compartieron las imágenes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.