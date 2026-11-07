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Vicepresidente seleccionó y pidió al Museo de Arte 13 obras de Francisco Zúñiga, Rafa Fernández y otros tres premios Magón para oficinas de Casa Presidencial

Políticas de préstamo de colecciones estatales subrayan que deben ser para exhibiciones abiertas; Presidencia y MAC desistieron de préstamo tras publicaciones de ‘La Nación’

Imagen ilustrativa. El vicepresidente Douglas Soto (izq) solicitó que en su oficina de Casa Presidencial se colocaran obras patrimonio del Estado. En la imagen de la derecha, la obra 'Arquetipo' de Lola Fernández.
Imagen ilustrativa. El vicepresidente Douglas Soto (izq) solicitó que en su oficina de Casa Presidencial se colocaran obras patrimonio del Estado. En la imagen de la derecha, la obra 'Arquetipo' de Lola Fernández. Enzo G. Cirino
Fernando Chaves Espinach