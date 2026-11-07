AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Revista Dominical

Este es valor de las 13 obras artísticas, patrimonio del Estado, que vicepresidencia solicitó para colocar en oficinas

Criterio curatorial del MAC recordó que la política de préstamos no permite enviar obras a espacios no abiertos al público, pues son patrimonio estatal, pero junta lo aprobó

Imagen ilustrativa. El vicepresidente Douglas Soto solicitó que en la sala de espera de Casa Presidencial se colocaran obras patrimonio del Estado.
Imagen ilustrativa. El vicepresidente Douglas Soto solicitó que en la sala de espera de Casa Presidencial se colocaran obras patrimonio del Estado. Pinacoteca Costarricense Electrónica

Sofía Sánchez Ramírez y Fernando Chaves Espinach