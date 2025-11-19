Vicente García en Costa Rica: todo lo que debe de saber si va al concierto en Parque Viva

Ya está todo listo para que los fans de Vicente García bailen a más no poder con el artista dominicano, gracias al concierto que lo trae de regreso a Costa Rica con un disco nuevo y un reciente premio Latin Grammy.

El espectáculo será este jueves 20 de noviembre en el Anfiteatro Coca-Cola, del Parque Viva, en la Guácima de Alajuela. El artista vuelve a suelo tico para presentar oficialmente su disco Puñito de Yocahú, por el que ganó el gramófono latino a mejor álbum tropical contemporáneo.

En una entrevista previa con La Nación, el cantautor explicó que su reencuentro con los ticos lo llena de emoción, ya que en nuestro país siente una conexión especial del público con su música. “Costa Rica siempre está dentro de mis prioridades. Para mi corazón, visitarles es enriquecedor (...) Es uno de los países donde más disfruto tocar y donde siento que la gente también entiende mi trabajo”, aseguró.

El costarricense Mau Madriz será el artista invitado en el concierto de Vicente García en Costa Rica. (Archivo)

Para este recital, el dominicano viene particularmente emocionado por presentar en vivo sus nuevas canciones, entre ellas Boca e’ Nigua y Amar en el Yuna.

“Este concierto ha sido diseñado para vivir la música de manera íntima y auténtica. Con un formato que resalta la interpretación en vivo y la conexión directa con los asistentes, la producción garantiza un encuentro especial con la obra de García, acompañado de un diseño escénico que refleja su estética y estilo musical actual”, destacó la producción del recital en un comunicado de prensa.

Detalles del concierto de Vicente García en Costa Rica

Todavía quedan algunas entradas para el concierto de Vicente García en Costa Rica. Los boletos están a la venta en tickz.cr, los precios y localidades son:

Lateral: $45.

Preferencial: $55,01.

Central: $65.

Golden Circle: $85.

Este jueves, a partir de las 3 p. m., estará abierta la boletería de Parque Viva para quienes deseen comprar sus entradas en el lugar. Las puertas de ingreso al anfiteatro abrirán a las 6 p. m.

A las 7:15 p. m. está programada la presentación del costarricense Mau Madriz, de Entrelíneas, como invitado especial del show. Vicente García saldrá al escenario a las 8 p. m.

En Parque Viva habrá venta de bebidas y comidas. Es importante destacar que el pago será únicamente con tarjeta de crédito o débito.

El dominicano Vicente García ha tocado su música en varios escenarios de Costa Rica. Sus conciertos los ha presentado en venues como Pepper's y el Melico Salazar, pero también ha subido a tarimas en el festival Picnic y en La Sabana. (Archivo)

Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede llegar por la carretera Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en la aplicación Waze y elegir la mejor ruta entre los accesos 1, 2, 3 o 4. El recinto cuenta con parqueo propio y los precios son los siguientes:

Automóviles: ¢6.000 (pago con tarjeta y Compass) y ¢8.000 (en efectivo).

Motocicletas: ¢3.000 (pago con tarjeta) y ¢6.000 (en efectivo).

Para quienes opten por el transporte público, pueden tomar la línea de buses TUASA en San José (terminal ubicada al costado norte del barrio La Merced) con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar el autobús hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.

Tome en cuenta que no se permite el ingreso de los siguientes objetos: objetos punzocortantes, alimentos o bebidas, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarrillos o vapes, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores y sombrillas grandes.