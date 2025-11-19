Viva

Vicente García en Costa Rica: todo lo que debe de saber si va al concierto en Parque Viva

El dominicano se presentará en nuestro país este jueves 20 de noviembre. Regresa a suelo tico para tocar música de su nuevo disco: ‘Puñito de Yocahú’

Por Jessica Rojas Ch.

Ya está todo listo para que los fans de Vicente García bailen a más no poder con el artista dominicano, gracias al concierto que lo trae de regreso a Costa Rica con un disco nuevo y un reciente premio Latin Grammy.








Jessica Rojas Ch.

