Vica Andrade desmiente rumores sobre herencia de Memo del Bosque

La actriz y modelo costarricense Vica Andrade expresó un profundo enojo este Miércoles Santo ante algunos rumores divulgados por la prensa mexicana, país en el que reside, relacionados con la reciente muerte de su esposo, el productor Guillermo “Memo” del Bosque. Del Bosque falleció el 7 de abril a causa de un cáncer.

Desde su cuenta de Instagram, Andrade inició su protesta con el siguiente mensaje:

“Primero que nada, deseo expresarles mi más profundo agradecimiento por todo su apoyo y cariño durante este largo proceso. Valoro muchísimo su respeto hacia mi familia en este duelo”, indicó.

Acto seguido, publicó un segundo texto:

“Hoy, como cabeza de familia, me corresponde hacer un llamado a la coherencia para no hacernos eco de noticias falsas que atentan contra nuestra seguridad. Distorsionar la realidad o la verdad de nuestra situación es una irresponsabilidad que raya en la maldad. Por favor, todo lo que he leído es falso, y el tema de la herencia millonaria que dejó mi esposo es una rotunda mentira”, subrayó.

Andrade concluyó su mensaje al recalcar que no ha ofrecido declaraciones tras la muerte de su esposo y manifestó su deseo de mantenerse alejada de los medios.

“Yo no he dado ni una sola declaración y así deseo permanecer. Memo está en la presencia de Dios, y ahora nos corresponde honrar su vida y su maravilloso legado”, finalizó.

Vica Andrade reapareció este miércoles 16 de abril con este mensaje en su cuenta de Instagram. Fotografía: (Instagram/Instagram)

