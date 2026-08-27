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Verónica González abre su corazón luego de un evento de su empresa: ‘Llegué a la casa a llorar’

La reina de belleza tiene una empresa enfocada en el crecimiento personal y el empoderamiento femenino, legado que le dejó su mejor amiga

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Por Fiorella Montoya

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Verónica González reflexionó sobre un tema que le pasó factura a ella en sus anteriores relaciones amorosas
Verónica González fue Miss Costa Rica en el año 2007. (Instagram)







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Verónica González
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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