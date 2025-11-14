Vea la extraña camisa alusiva a Costa Rica que venden en Australia y causa indignación: ‘Bastante racista’

Una joven tica encontró una insólita camiseta alusiva a Costa Rica en una tienda en Australia que ha desatado indignación y burlas en redes sociales, debido a varios errores que presenta.

“Estaba feliz porque me encontré una camisa de Costa Rica en Australia”, escribió la joven de forma irónica.

La prenda tiene escrita Costa Rica, junto a un diseño de bananos y hojas. Además, en la parte inferior indica “Norteamérica”, lo que muchos han señalado como un error. Eso sí, otros afirman que en el sistema anglosajón el suelo tico se considera norteamericano.

Sin embargo, lo más desconcertante de la camisa es la frase “Aplastamiento de plátano”, que abarca una gran parte del espacio.

Esta es la camiseta alusiva a Costa Rica que se vende en Australia y generó indignación en muchos usuarios. (Captura de video)

Según algunos usuarios, se trata de una mala traducción que, correctamente, debió haberse escrito como “Pasión por el banano”. Esto se debe a que la frase en inglés sería “banana crush” y el término “crush” tiene como acepciones tanto pasión o encantamiento, como aplastar.

En el video compartido por la tica en TikTok, decenas de personas se mostraron indignadas con la camiseta y aseguraron que la conceptualización y los errores son causados por el racismo.

“La camisa es bastante... racista”, “Se vale ubicarse”, “Tírele café encima a esa aberración”, “Basura de camiseta”, “Eso es muy United Fruit Company”, fueron algunos de los mensajes.

Por otra parte, ante el gran desconcierto, otros prefirieron reír y optaron por ironizar con la situación.

“El que no haya participado en aplastamiento de plátano no puede llamarse tico”, “Referencia a Mamita Yunai”, “Es para hacer patacones”, escribieron los usuarios.