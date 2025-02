Vea el tráiler de ‘Cómo entrenar a tu dragón’, en su versión de carne y hueso

Universal Pictures presentó un nuevo tráiler de la esperada adaptación live action de Cómo entrenar a tu dragón, basada en la exitosa serie de libros de Cressida Cowell.

La versión animada de Cómo entrenar a tu dragón, producida por DreamWorks Animation, cautivó al público a nivel mundial, logró múltiples nominaciones a los premios Óscar y recaudó más de $1.600 millones en taquilla.

El director Dean DeBlois, responsable de la trilogía animada, lidera este ambicioso proyecto que busca trasladar la historia de Hipo y Chimuelo a la acción real con efectos visuales de última generación. La cinta promete un espectáculo visual impactante, que explorará temas de amistad, valentía y destino con un realismo inédito en la saga.

'Cómo entrenar a tu dragón', película basada en los libros de Cressida Cowell, llegará a los cines el 13 de junio con un elenco encabezado por Mason Thames, Nico Parker y Gerard Butler. (Universal Pictures/Universal Pictures)

Mason Thames, conocido por El teléfono negro, interpretará a Hipo, mientras que Nico Parker, nominada al BAFTA y vista en Dumbo y The Last of Us, dará vida a Astrid. Gerard Butler retomará su papel como la voz del jefe Estoico el Vasto, tal como lo hizo en la versión animada.

La película, escrita, dirigida y producida por DeBlois, cuenta además con el respaldo del productor Marc Platt (Wicked, La La Land), tres veces nominado al Óscar, y del ganador del Emmy Adam Siegel.

El estreno en cines está programado para el 13 de junio de 2025 y está adaptada para verse en sala IMAX, aumentando la experiencia de los cinéfilos.