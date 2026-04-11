Vea el impactante cambio del hombre que decidió borrarse más de 170 tatuajes que cubrían el 95% de su cuerpo

Así lucía Leandro de Souza en 2024, año en que decidió borrarse todos los tatuajes.

Hace apenas dos años sus más de 170 tatuajes cubrían el 95% de su cuerpo. Ahora, celebra el impactante cambio que ha tenido, tras un proceso de eliminación de estos diseños que emprendió en agosto de 2024.

Leandro de Souza, quien fue reconocido mundialmente y considerado el hombre más tatuado de Brasil, cambió su vida y con ello, su estética. La dolorosa transformación comenzó por los tatuajes de su rostro y, en pleno 2026, cada vez es menos evidente su historia con la tinta.

A través de sus redes sociales, este hombre de 36 años ha documentado cada etapa del complejo procedimiento, compartiendo con los usuarios tanto el dolor de cada sesión láser como los motivos personales detrás de su elección.

Aunque a Leandro aún le queda un largo camino para retirar por completo la tinta de su piel, las plataformas digitales se han convertido en el espacio donde muestra su testimonio de cambio, publicando videos de sus visitas a la clínica y fotos del antes y después.

Leandro de Souza ha tenido un impactante cambio tras borrarse varios tatuajes. Él decidió iniciar por los del rostro. (Facebook)

Su apariencia en la actualidad ha logrado captar la atención de millones de personas, quienes han sido testigos de cómo sus facciones vuelven a ser visibles, marcando el inicio de lo que él define como “una nueva vida”.

No obstante, más allá de su transformación física, el brasileño ha dejado claro que ha volcado su disciplina hacia la formación académica, cursando estudios superiores en Teología y Misiología tras ser becado por su compromiso de redención.

La razón detrás de la transformación

De acuerdo con lo revelado por Leandro en algunas entrevistas, este proceso, que inició en 2023, ha sido posible gracias al apoyo del especialista Franco Da Rocha, quien, conmovido por su testimonio, decidió liderar las sesiones gratuitas de remoción láser.

El hombre también ha explicado que parte de su motivación llegó en el momento en que se sintió como “un animal de circo”, ya que algunos diseños estaban inspirados en sus bandas favoritas de la juventud.

“Decidí cambiar porque encontré algo más grande que yo mismo. Ahora predico y busco transmitir esperanza”, confesó para el medio brasileño G1, donde destacó que, a medida que el tratamiento avanza, ha logrado reencontrarse.

Para Leandro, dejar atrás la obsesión por modificar su cuerpo fue el paso necesario para retomar sus obligaciones y priorizar su fe en el cristianismo evangélico sobre la estética.

Aún se notan algunos vestigios de tinta en su rostro. (Facebook)