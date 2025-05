¡Único concierto! El Alfa se despide en Costa Rica: fecha, hora y venta de entradas

El artista dominicano El Alfa dará su primer y único concierto en Costa Rica gracias a la gira The Last Dance, que lo traerá a Parque Viva.

Después de esta presentación, el intérprete de éxitos como 4K, Dembow & Reggaeton y Doggy Doggy, se retirará de los escenarios, así lo confirmaron las productoras Free Entertainment en conjunto con Psycho Paradise e Insania, encargadas del montaje del show.

“Será un espectáculo que pondrá a bailar a propios y extraños, una celebración que combina nostalgia, gratitud y euforia”, dice un comunicado enviado por los medios de comunicación a la prensa.

El concierto será el sábado 27 de setiembre en Parque Viva, desde las 7 p. m. hasta la medianoche.

“Será una despedida monumental, una fiesta total donde se celebrará la trayectoria de un artista que redefinió el sonido y el ritmo de toda una generación. The Last Dance no solo representa la conclusión de una carrera que ha traspasado fronteras, sino también el único momento en que El Alfa se encontrará con el público costarricense en vivo”, agregó la producción.

Detalles del concierto de El Alfa en Costa Rica

Las entradas para The Last Dance de El Alfa estarán a la venta a partir del 2 de junio en el sitio publitickets.com.

Los precios oscilarán entre los ¢20.000 y ¢60.000, según la localidad.

Los boletos se venderán en etapas, estrategia que, según la producción, busca premiar la rapidez de los fanáticos y asegurar el acceso a todas las zonas del recinto.

El legado de El Alfa

Desde sus inicios en la música, allá por el 2008, El Alfa se convirtió rápidamente en un referente no solo del dembow dominicano, sino también de la música urbana en toda Latinoamérica.

El Alfa, rapero dominicano, ha marcado con su trabajo al género urbano latino. (Cortesía)

Su trayectoria lo ha llevado a conquistar plataformas digitales con su música, ha llenado estadios con sus conciertos y realizado colaboraciones con íconos internacionales.

“The Last Dance es la culminación de todo ese recorrido, un homenaje en vivo al impacto cultural de su música, que ha sido banda sonora de fiestas, celebraciones, momentos íntimos y grandes memorias para millones de personas”, finalizó la producción.