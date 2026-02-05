Viva

Una tendencia en alza: la cocina que deja de sentirse como cocina

La cocina evoluciona hacia un espacio híbrido. Iluminación ambiental, arte y muebles no convencionales la integran a la vida social del hogar

Por La Nación / Argentina / GDA
La cocina deja su rol tradicional y se transforma en un ambiente cálido, decorativo y social, pensado para usarse durante todo el día.
La cocina deja su rol tradicional y se transforma en un ambiente cálido, decorativo y social, pensado para usarse durante todo el día.







