Viva

Una escuela religiosa prohíbe las canciones de la película ‘K-pop Demon Hunters’: esta es la razón

La escuela Lilliput en Dorset vetó las canciones de la película animada por considerarlas incompatibles con su enseñanza cristiana

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La escuela pidió no cantar canciones de K-pop Demon Hunters para respetar a estudiantes con creencias religiosas.
La escuela pidió no cantar canciones de K-pop Demon Hunters para respetar a estudiantes con creencias religiosas. (Netflix/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaK-pop Demon HuntersNetflixPelículas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.