Una escuela religiosa prohíbe las canciones de la película ‘K-pop Demon Hunters’: esta es la razón

Una escuela religiosa en Inglaterra prohibió a sus estudiantes cantar o escuchar las canciones de la película animada K-pop Demon Hunters, por contener referencias a demonios que provocaron malestar en la comunidad cristiana local.

El filme, estrenado en 2025, se ha convertido en un fenómeno de audiencia en Netflix, lo que llevó a anunciar una secuela próxima.

La restricción fue implementada por la Lilliput Church of England Infant School, en la ciudad de Dorset, donde asisten niños de entre cuatro y siete años. La administración del centro educativo explicó que algunas personas dentro de la comunidad se sintieron incómodas por el contenido de las letras del filme.

La decisión se comunicó mediante una carta enviada a los padres de familia, en la que se solicita no fomentar que los niños canten las canciones en el entorno escolar. La escuela fundamentó su posición en el respeto a la ética cristiana que promueve y en que los demonios, aun en contextos de ficción, representan fuerzas espirituales opuestas a Dios y a la bondad.

La dirección enfatizó que, para muchos cristianos, incluso un tratamiento lúdico o imaginario de figuras demoníacas contradice principios fundamentales de su fe, la cual insta a rechazar cualquier vínculo con lo maligno, aunque sea dentro del entretenimiento.

El director del centro, Lloyd Allington, señaló que el propósito de la escuela será guiar a los menores para que comprendan que algunos de sus compañeros tienen creencias distintas. También indicó que deben aprender a respetar y apoyar a quienes buscan preservar su fe religiosa.

