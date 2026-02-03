Una cita secreta entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian costó $150.000

Lewis Hamilton y Kim Kardashian protagonizaron una cita privada en Inglaterra con uso exclusivo de instalaciones, spa y un costo de $150.000.

La cita secreta entre el heptacampeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton y la socialite Kim Kardashian costó al menos $150.000, según reportes de la prensa internacional. El gasto correspondió a un fin de semana de lujo en un exclusivo club-hotel ubicado en el interior de Inglaterra.

El monto se destinó a la estadía y al uso exclusivo de las instalaciones de Estelle Manor, un club y hotel situado en Oxfordshire, a unos 95 kilómetros de Londres. La visita se dio entre el 31 de enero y el 1.º de febrero.

La prensa internacional informó que Hamilton y Kardashian permanecieron en el lugar con alto nivel de privacidad. Durante el fin de semana, ambos contaron con tres guardaespaldas, quienes se encargaron de la seguridad en todo momento.

El diario británico The Sun indicó que la pareja tuvo acceso a un spa de lujo y disfrutó de una comida en una sala privada dentro del complejo. El medio también señaló que aprovecharon todas las comodidades disponibles en el club-hotel.

De acuerdo con el sitio CheatSheet, Estelle Manor cobra $200 a sus socios por el uso regular de las instalaciones. Sin embargo, para contar con el uso exclusivo del club durante su estadía con Kardashian, Hamilton destinó alrededor de $150.000.

Por su parte, el sitio Page Six describió a Estelle Manor como un club altamente exclusivo, ideal para celebridades que buscan mantenerse fuera del foco mediático. El complejo dispone de 108 acomodaciones, entre habitaciones, suites y cabañas. Para personas no socias, la tarifa alcanza los $812 por noche.

La publicación también destacó la arquitectura clásica del lugar, con columnas esculpidas y detalles en mármol, realzados por la luz natural. El club cuenta con un hall de baños con cinco piscinas, además de sala de vapor y lounge de té. Entre los servicios ofrecidos figuran masajes terapéuticos e infusiones.

Sobre la estadía de Hamilton y Kardashian, The Sun reportó que ambos compartieron una habitación en el edificio principal del hotel. Dos de los tres guardaespaldas permanecieron de forma permanente fuera de la puerta para evitar interrupciones.

Hamilton y Kardashian se conocen desde hace varios años. El piloto británico mantuvo cercanía con el rapero Kanye West, exesposo de la socialite y padre de sus cuatro hijos.

En cuanto a sus relaciones sentimentales, los últimos romances públicos de Kim Kardashian incluyeron al comediante Pete Davidson, entre 2021 y 2022, y al jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr., entre 2023 y 2024.

En el caso de Hamilton, en años recientes se le vinculó con Shakira y Sofía Vergara, aunque esas relaciones no se confirmaron de manera pública.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.