Una cita secreta entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian costó $150.000

El piloto de Fórmula 1 y la socialite pasaron un fin de semana en un club-hotel de lujo en Oxfordshire con acceso exclusivo y estricta seguridad

Por O Globo / Brasil / GDA
Lewis Hamilton y Kim Kardashian protagonizaron una cita privada en Inglaterra con uso exclusivo de instalaciones, spa y un costo de $150.000.
