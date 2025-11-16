Un fanático compró el apartamento donde vivió Mick Jagger: pagó $7 millones por el lugar que fue testigo de fiestas míticas en Londres

La vivienda se ubica en Marylebone, tiene 230 m² y fue epicentro de celebraciones con personalidades de los años 60.

Un fanático de los Rolling Stones desembolsó cerca de $7 millones para convertirse en el nuevo propietario del apartamento donde vivió Mick Jagger durante dos años. El inmueble se ubica en la exclusiva zona de Marylebone, en el centro de Londres, y fue una pieza clave en la historia de la banda británica.

El apartamento de 230 m², situado en la cuarta planta del edificio Harley House, estuvo a la venta durante seis meses bajo la firma Beauchamp Estates, una reconocida agencia inmobiliaria. El nuevo dueño decidió adquirir la propiedad por su vínculo directo con el cantante.

Durante su estancia en ese lugar, Jagger organizó fiestas emblemáticas que atrajeron a figuras como la princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II, y Keith Richards, compañero en la banda. También fue frecuente la presencia de la cantante Marianne Faithfull, pareja del artista en ese entonces.

El espacio destaca por su amplia zona de estar, techos de más de tres metros de altura y un “salón hippie” que fue escenario de fotografías icónicas, como las tomadas por el célebre Gered Mankowitz.

La propiedad incluye una sala de cine privada, despacho, chimenea, terraza exclusiva y una suite principal con vestidor, todo diseñado para ofrecer confort durante el húmedo invierno londinense.

El edificio Harley House, construido entre 1903 y 1904, combina arquitectura clásica con renovaciones de alta gama. El apartamento cuenta con una cocina moderna, electrodomésticos de primer nivel y una isla central con banquetas altas, ideal para reuniones íntimas.

El diseño interior combina elementos clásicos con toques modernos, usando tonos pastel con acentos oscuros y motivos animales, que refuerzan el estilo sofisticado del espacio.

Vista del apartamento en Londres donde vivió Mick Jagger entre 1966 y 1968. El inmueble conserva detalles clásicos y modernos, e incluye espacios como una sala de cine, terraza privada y el icónico "salón hippie" donde se celebraron fiestas legendarias. (Beauchamp Estates/Beauchamp Estates)

