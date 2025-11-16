Viva

Un fanático compró el apartamento donde vivió Mick Jagger: pagó $7 millones por el lugar que fue testigo de fiestas míticas en Londres

Un seguidor de los Rolling Stones adquirió la lujosa propiedad, en la que residió el artista de entre 1966 y 1968

Por La Nación / Argentina / GDA
La vivienda se ubica en Marylebone, tiene 230 m² y fue epicentro de celebraciones con personalidades de los años 60.
La vivienda se ubica en Marylebone, tiene 230 m² y fue epicentro de celebraciones con personalidades de los años 60. (Beauchamp Estates/Archivo LN)







