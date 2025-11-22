Un año sin Silvia Pinal, una de las más grandes figuras de la televisión y el cine mexicano

A casi un año de la muerte de Silvia Pinal, México y Latinoamérica aún la recuerdan como una de sus figuras más grandes del arte y la televisión. Su ausencia sigue pesando en la memoria colectiva de quienes admiraron su audacia y talento inagotable.
Pionera en el cine, el teatro y la televisión, Pinal conquistó todos los escenarios posibles y abrió caminos para que las mujeres ocuparan roles de liderazgo y creación en una época en la que pocas voces femeninas eran escuchadas. Su carrera, forjada con riesgos y pasión, dejó una marca imborrable en la cultura mexicana.
Como actriz, productora y empresaria, Silvia Pinal transformó el arte nacional y alcanzó reconocimiento internacional gracias a trabajos memorables como Viridiana, la película de Luis Buñuel galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y al icónico programa Mujer, casos de la vida real, que impactó a generaciones enteras en Latinoamérica.
Pinal nació el 12 de setiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, y desde joven mostró un talento desbordante que la llevó de los modestos escenarios teatrales a encabezar la Época de Oro del cine mexicano. Participó en más de 80 películas, compartiendo pantalla con leyendas como Pedro Infante y Tin Tan, además fue dirigida por grandes cineastas de su tiempo.
En sus últimos años, recibió reconocimiento público y familiar, además de realizar algunas apariciones en teatro y televisión, incluso después de haber superado los 90 años.
El legado de Silvia Pinal
Falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, en la Ciudad de México, a causa de complicaciones respiratorias.
La Dinastía Pinal permanece viva a través de sus cuatro hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Viridiana Alatriste y Luis Enrique Guzmán, cada uno con una trayectoria destacada en la música, la actuación y las artes. Sus nietas y bisnietas —Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero— han mantenido el legado artístico de la familia, demostrando que el brillo de Silvia Pinal se multiplica con cada generación.
A un año de su partida, el recuerdo de Silvia Pinal sigue iluminando la historia del espectáculo mexicano y el corazón de quienes aprendieron de su inigualable talento.