Un año sin Silvia Pinal, una de las más grandes figuras de la televisión y el cine mexicano

Silvia Pinal abrió caminos para que las mujeres ocuparan roles de liderazgo y creación en una época en la que pocas voces femeninas eran escuchadas.

A casi un año de la muerte de Silvia Pinal, México y Latinoamérica aún la recuerdan como una de sus figuras más grandes del arte y la televisión. Su ausencia sigue pesando en la memoria colectiva de quienes admiraron su audacia y talento inagotable.

Pionera en el cine, el teatro y la televisión, Pinal conquistó todos los escenarios posibles y abrió caminos para que las mujeres ocuparan roles de liderazgo y creación en una época en la que pocas voces femeninas eran escuchadas. Su carrera, forjada con riesgos y pasión, dejó una marca imborrable en la cultura mexicana.

Como actriz, productora y empresaria, Silvia Pinal transformó el arte nacional y alcanzó reconocimiento internacional gracias a trabajos memorables como Viridiana, la película de Luis Buñuel galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y al icónico programa Mujer, casos de la vida real, que impactó a generaciones enteras en Latinoamérica.

Pinal nació el 12 de setiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, y desde joven mostró un talento desbordante que la llevó de los modestos escenarios teatrales a encabezar la Época de Oro del cine mexicano. Participó en más de 80 películas, compartiendo pantalla con leyendas como Pedro Infante y Tin Tan, además fue dirigida por grandes cineastas de su tiempo.

En sus últimos años, recibió reconocimiento público y familiar, además de realizar algunas apariciones en teatro y televisión, incluso después de haber superado los 90 años.

El legado de Silvia Pinal

Falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, en la Ciudad de México, a causa de complicaciones respiratorias.

La Dinastía Pinal permanece viva a través de sus cuatro hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Viridiana Alatriste y Luis Enrique Guzmán, cada uno con una trayectoria destacada en la música, la actuación y las artes. Sus nietas y bisnietas —Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero— han mantenido el legado artístico de la familia, demostrando que el brillo de Silvia Pinal se multiplica con cada generación.

A un año de su partida, el recuerdo de Silvia Pinal sigue iluminando la historia del espectáculo mexicano y el corazón de quienes aprendieron de su inigualable talento.

El cantante y actor mexicano Alberto Vázquez junto a Silvia Pinal en 1957. (Archivo)

En esta imagen, Silvia Pinal aparece en plena madurez artística, consolidada como una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano.​ (Archivo)

Silvia Pinal en un fotograma de 'Viridiana' (1961), película de Luis Buñuel que la consagró internacionalmente tras su triunfo en el Festival de Cannes. (Archivo)

Retrato de Silvia Pinal en su faceta de productora y empresaria, rol desde el que impulsó proyectos que transformaron el panorama del espectáculo en México. (GDA)

Silvia Pinal recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, pero en actuación su premio más emblemático fue el Premio Ariel, el galardón más importante del cine mexicano. (GDA)

En esta foto de archivo se observa a Silvia Pinal junto a su hija, la famosa cantante Alejandra Guzmán y la artista costarricense Maribel Guardia. (Archivo)

Pionera en cine, teatro y televisión, Silvia Pinal abrió caminos para el liderazgo femenino. (Archivo)

Pasada la novena década, la actriz Silvia Pinal realizó presentaciones en público, siempre con el glamur que la caracterizaba. (Captura de pantalla)

Silvia Pinal fue la protagonista de 'El ángel exterminador', una película mexicana de 1962 dirigida por el reconocido cineasta Luis Buñuel. La colaboración de Pinal con Buñuel no se detuvo ahí; en 1965 la actriz participó en 'Simón del desierto'. (Wikicommons)

Las recientes generaciones conocieron a Silvia Pinal por su trabajo en 'Mujer, casos de la vida real'. (Captura )